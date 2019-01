La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/ene/2019 Despiden otros 23 empleados de una química, 18 son operarios







Se trata de la Asociación de Cooperativas Argentinas, dedicada a la producción y comercialización de fitosanitarios y veterinarios. El rubro químico ya habría perdido unos 600 puestos en el corredor Campana Zárate durante 2018. Ayer por la mañana los operarios de la química Asociación Cooperativas Argentinas se encontraban en estado de alerta y movilización por el sorpresivo despido de 18 trabajadores de la planta Campana, que se encuentra en las inmediaciones de la Termo Eléctrica Gral. Belgrano, sobre el denominado Camino del Morejón. Como medida de fuerza, los operarios no ingresaron a trabajar y realizaron un acampe en el sector de ingreso, por lo cual la planta estaba parada. También aseguraron a La Auténtica Defensa que en ningún momento impidieron el ingreso tanto de vehículos o personal fuera de convenio a la planta, al tiempo que el sector era custodiado con la presencia preventiva de varios móviles policiales. "Ayer (por el miércoles) nos llamaron a una reunión a las 11 de la mañana y nos comunicaron que la empresa iba a prescindir de 18 compañeros, y en el telegrama no figura la causa del despido. Dicen que es por una baja en la venta de Glifosato, cosa que sabemos que es mentira. El año pasado tuvimos una gran producción, y ellos mismos nos dijeron que este año iba a crecer más aún. Sin embargo, de un día para otro, sacan estos despidos de la galera", dijo el delegado Leonardo Godoy; y aclaró que todos los trabajadores despedidos hasta el momento, 18 en total, son del sector producción; mientras que también habrían sufrido la misma suerte al menos 5 empleados fuera de convenio. En el lugar también se encontraba presente el Secretario General del Sindicato, Roberto Lugo, quien comentó: "Arrancamos el primer día laboral de año con 18 despido, que no es poca cosa. Venimos golpeados. El año pasado perdimos 600 trabajadores en la zona, y este año arrancamos con otros 18 de un total de 82 que trabajan en esta planta. Estamos esperando que el Ministerio de Trabajo nos llame a una audiencia que, seguramente, se dará a la brevedad. Nosotros queremos empresas que produzcan y no que despidan gente… Esta Cooperativa tiene muchas acciones en Bunge, entonces no solamente manejan el Glifosato y las cooperativas en el campo. Nosotros, como gremio, vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias para revertir esto. Venimos de las fiestas y el primer día laborable del año nos desayunamos con 18 despidos, cuando no veníamos hablando con la empresa, jamás manifestaron ningún inconveniente operativo en lo que fue el 2018. Todo lo contrario: para nosotros estaba todo bien". DICE LA EMPRESA "La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) informa que, como consecuencia de las modificaciones experimentadas en el mercado del fitosanitarios en el país, caracterizado por la caída en el uso del principal herbicida y los cambios en la demanda de los productos, se vio en la imperiosa necesidad de adecuar la estructura de su planta industrial de Campana, a fin de darle sustentabilidad operativa. Como parte de esta revisión, lamentablemente, se debió ajustar la capacidad productiva de la planta, lo que implica la desvinculación de 23 personas, dentro y fuera de convenio. Todos recibirán las compensaciones de acuerdo a lo requerido por la legislación vigente", dice un comunicado oficial emitido ayer por la tarde. Según el documento, la planta continuará operativa en 3 turnos con 110 operarios, orientado a la producción de fitosanitarios y productos veterinarios. También asegura que acatará las convocatorias dispuestas por el Ministerio de Trabajo, incluida la conciliación obligatoria, explicando que se encuentran sobre estoqueados y con una caída en la demanda, entre otras cuestiones operativas.

Los trabajadores no bloquearon el ingreso a la planta, pero no ingresaron a trabajar. Piden por la reincorporación de sus 18 compañeros.





El acampe en el acceso de la planta es acompañado por presencia policial para garantizar la libre circulación de personas y vehículos.



