Fallece un motociclista en un accidente en ruta Panamericana

Ingresaba desde la vecinal en dirección a Rosario e impactó contra las ruedas de un camión Volvo que no advirtió lo sucedido y siguió viaje Trágico accidente ocurrió anoche en la ruta Panamericana a la altura del kilómetro 74 mano a Rosario, cuando un vecino del Barrio La Josefa, intentando ingresar desde la vecinal hacia la ruta a metros de la estación de servicio YPF, impactó contra la rueda trasera de un camión Volvo con acoplado. El fuerte impacto se cobró la vida del motociclista Francisco Medina Giménez, de 44 años de edad; quien quedó tendido en medio de la ruta al lado de su moto Honda XR 125. Al parecer el camionero no advirtió nunca lo sucedido y continuó viaje según fuentes que se encontraban en el lugar. Al llegar la ambulancia del SAME constató que el motociclista había fallecido. Acudieron al lugar también el móvil 43 de Bomberos Voluntarios a cargo del oficial Valdez y personal policial del Comando de Patrulla zonas 5 y 6.





TRAGICO ACCIDENTE EN PANAMERICANA



