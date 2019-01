La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/ene/2019 Primera B Nacional:

Villa Dálmine retomó ayer los entrenamientos de cara a la segunda parte del campeonato







Ayer fue el primer día de una pretemporada que tendrá su semana más exigente a partir del lunes en Colón. El primer entrenamiento de Villa Dálmine en este incipiente 2019 fue ayer por la tarde en el estadio de Mitre y Puccini, donde el plantel que conduce Walter Nicolás Otta se reencontró tras el receso de las Fiestas para empezar a preparar la segunda parte del campeonato de la Primera B Nacional. El Violeta cerró el 2018 logrando siete de los últimos nueve puntos que disputó, una cosecha que le permitió clasificarse a la Copa Argentina y culminar el año con 17 unidades, a uno de distancia de los puestos de acceso al Reducido por el segundo ascenso. La actividad oficial la retomará el próximo viernes 1 de febrero, cuando enfrente como visitante a Atlético Rafaela por la 14ª fecha. Luego, en la 15ª, recibirá a Los Andes en un duelo clave en la lucha por la permanencia (el equipo de nuestra ciudad le lleva 7 puntos de ventaja al Milrayitas, aunque con un partido más). Antes de este reinicio del campeonato, el cuerpo técnico de "Nico" Otta dispondrá de una pretemporada que comenzó ayer con trabajos físicos que dispuso el preparador físico Daniel Robina y que fueron combinados con ejercicios de precisión con el balón en espacios reducidos. La semana más exigente de esta preparación será la próxima en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos, a donde el plantel viajará el domingo por la tarde. Allí, incluso, disputaría los primeros amistosos del año frente a Defensores de Pronunciamiento y Juventud Unida de Gualeguaychú. Luego, las semanas del 14 y 21 de enero, la pretemporada continuará en Campana, mientras que en la semana del 28 ya apuntará directamente a Rafaela. UNA BAJA, UNA AUSENCIA Y UN REGRESO En cuanto a los nombres propios, la tarde de ayer en Mitre y Puccini no ofreció grandes novedades. La baja del volante Cristian "Jopito" Álvarez ya había sido confirmada con anterioridad, al tiempo que las probables incorporaciones todavía no están cerradas (ver aparte). Por eso, la noticia más importante fue la ausencia de Federico Jourdan, el mediocampista que fue titular en 14 de los 15 partidos del primer semestre de la temporada y quien con 3 goles es el segundo máximo anotador del Violeta en el actual campeonato (Ijiel Protti tiene 7). El santafesino tendría una oferta de un equipo de la Primera División de Paraguay y la estaría evaluando. Igualmente, para poder avanzar en esa posibilidad debería primero desvincularse de Villa Dálmine, dado que tiene contrato hasta junio de 2020. En tanto, la cara "nueva" la aportó Juan Manuel Mazzocchi, el delantero surgido de las divisiones juveniles del club que durante 2018 estuvo a préstamo en el Albacete Balompié "B" de España. Otros tres jugadores surgidos de las divisiones juveniles, el defensor Federico Acosta y los volantes Leonardo Cisnero y Claudio López, entrenaron de manera diferenciada dado que ya fueron informados que no serán tenidos en cuenta para lo que resta del campeonato y podrían emigrar en busca de rodaje. TODOS LOS PRESENTES Ayer estuvieron presentes 30 jugadores en total: los arqueros Juan Ignacio Dobboletta, Juan Manuel Ojeda y Juan Pablo Lungarzo (José Castellano se recupera de la rotura de ligamentos que sufrió hacia finales del año pasado); los defensores Nicolás Sansotre, Agustín Bellone, Federico Acosta, Fernando Alarcón, Federico Godoy, Marcelo Tinari, Cristian González, Marcos Martinich y Juan Ignacio Alvacete; los volantes Matías Ballini, Emanuel Molina, Renzo Spinaci, Federico Recalde, Lucas Cuevas, David Gallardo, Nahuel Yaqué, Alfredo Dinelli, Leonardo Cisnero y Claudio López; y los delanteros Mariano Miño, Martín Comachi, Marcelo Estigarribia, Ijiel Protti, Germán Lesman, Francisco Nouet, Gastón Martiré y Juan Manuel Mazzocchi.

OJEDA, LUNGARZO Y DOBBOLETTA TRABAJARON APARTE JUNTO AL ENTRENADOR DE ARQUEROS LUIS MARTÍNEZ.





UN PASAJE DE UN EJERCICIO CON PELOTA: MARTIRÉ Y PROTTI CON LA VISTA CLAVADA EN EL BALÓN.









DESPUÉS DE LOS PRIMEROS ENTRENAMIENTOS EN CAMPANA, EL PLANTEL SE TRASLADARÁ EL DOMINGO A COLÓN, EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. UN REFUERZO AL CAER Esta tarde, en el segundo entrenamiento del año se haría presente la primera incorporación de Villa Dálmine en esta pretemporada: el defensor Mauro Gastón Martínez, quien durante la primera parte del campeonato integró el plantel de Chacarita. Se trata de un marcador central de 27 años y 1,89 metros de estatura que también registra pasos por Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba), Deportivo Roca de Río Negro, 1º de Mayo de Formosa y Alvarado de Mar del Plata. Para el segundo cupo disponible para reforzar el plantel, el DT Walter Otta pretende un mediocampista que supla la partida de Cristian "Jopito" Álvarez, quien fue titular como "doble 5" en los últimos partidos de 2018. En ese sentido, el apuntado es Marcos Rivadero, que fue parte del Violeta durante la segunda mitad del pasado campeonato (10 PJ y 3 goles). Sin embargo, el arribo del cordobés (quien arrancó esta temporada en Gimnasia de Mendoza) estaría complicado y obligaría a evaluar otras alternativas.

GASTÓN MARTÍNEZ LLEGA A VILLA DÁLMINE DESDE CHACARITA.

#FútbolProfesional | Comenzó el entrenamiento con pequeños trabajos físicos de la mano del profe Daniel Robina. pic.twitter.com/oTtkuGOQpp — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 3 de enero de 2019 #FútbolProfesional | Próximo entrenamiento:



?? Viernes 04/01

?? 16:30 horas

?? Estadio de Mitre y Puccini

?? Abierto a la prensa pic.twitter.com/Fq0rmQvrMS — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 3 de enero de 2019

Primera B Nacional:

Villa Dálmine retomó ayer los entrenamientos de cara a la segunda parte del campeonato

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: