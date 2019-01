La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/ene/2019 Se confirmó la demolición de la pared oculta que obstruyó el drenaje de la avenida Rocca







Ayer fue tirada abajo por personal de la empresa encargada de la reforma de la avenida. Además, se anunció el descubrimiento de un segundo caño conector que, de integrarse al resto del sistema hidráulico de la zona, aliviaría aún más su desagüe. "Ya la tiramos a esa pared". El responsable de la empresa ejecutora de la reforma de la avenida Rocca confirmó de esta manera la demolición de la obstrucción en el sistema de desagüe que hace dos días, y según el Municipio, ocasionó que la principal vía de la ciudad volviera a anegarse, justo cuando se comenzaba a pensar que las imágenes del agua entrando a los comercios habían quedado en el pasado. Esa pared a la que hizo referencia el contratista se descubrió luego de la intensa precipitación que cayó el miércoles al mediodía en la ciudad y se acumuló sobre todo en los alrededores de Rocca y Becerra. Está ubicada en uno de los caños maestros que conectan la avenida con el Paraná por debajo de las vías del ferrocarril y se habría construido en la década del ochenta con el objetivo -se presume- de contener la suba del río en épocas de sudestada. Con su destrucción, el Municipio piensa que ante una lluvia de la misma intensidad el agua correrá sin problemas por las alcantarillas y los caños de desagüe hasta el río. Sin embargo, ahora prefiere comunicar con más realismo: advierte que el cambio climático puede ocasionar temporales capaces de vencer cualquier solución por más buena que sea. "En tres años, nosotros no habíamos recorrido la totalidad de las cañerías. Seguramente, muy pocas veces se ha bajado a ese lugar para revisarlo de forma íntegra. Ayer se lo revisó totalmente, se encontró la pared y la empresa Jusa hoy ya está trabajando en su remoción", explicaba ayer el secretario de Comunicación municipal, Martín Seguín. Así, el funcionario se encargó de desligar lo ocurrido de la performance de la obra efectuada por el Municipio. "(Esa pared ocasionaba) que por más que nosotros hagamos la mejor obra hidráulica sobre la Rocca, en definitiva cuando llegaba a este lugar el agua hace embudo y terminaba llenando las alcantarillas nuevas en vez de salir hacia el río", manifestó. Durante la exploración de la cañería maestra que conecta el bajo con la costanera, Seguín señaló que se descubrió un segunda e importante conexión que sale desde la plazoleta Belgrano, aunque no está integrada al resto del sistema hidráulico de la Rocca. Por eso, adelantó, la prioridad ahora del Municipio pasará por dilucidar cómo unir esas tuberías para ampliar la capacidad de evacuación del agua que se acumule sobre la avenida y sus paralelas Belgrano y San Martín. De todas formas, fue cauto y remarcó: "Hoy en día no podemos descartar que vuelva a suceder una situación así porque pasa en todas las grandes ciudades del mundo, en París o en Roma, por el cambio climático y las grandes precipitaciones que se dan en pocos minutos".

Desde el Municipio fueron cautos y advirtieron que, debido al cambio climático, las fuertes lluvias podrían seguir complicando a la ciudad.

#LocalesPolíticayEconomía Fuerte temporal ocasionó inconvenientes en el centro de la ciudad: El agua acumulada en la calzada fue importante, en algunos sectores más que en otros. No obstante, una vez que dejó de llover, el agua drenó en… https://t.co/pCamKjZ5fw | Campana — La Autentica Defensa (@LADdigital) 3 de enero de 2019

Se confirmó la demolición de la pared oculta que obstruyó el drenaje de la avenida Rocca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: