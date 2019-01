La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/ene/2019 En 2019 continúa la campaña de donación de sangre para el hospital San José







Desde la Secretaría de Salud del Municipio recuerdan a los vecinos la importancia de que participen y solicitan, especialmente, que se acerquen a donar aquellos cuyo grupo sanguíneo corresponda al O negativo. La Secretaría de Salud de Municipio continuará durante el 2019 la campaña de donación de sangre para el hospital San José. Así lo comunicó la jefa del servicio de Hemoterapia, Mariana Olivera, quien se mostró satisfecha por los muy buenos resultados y la repercusión que tuvo la campaña no solo en Campana sino también ciudades aledañas. "Estamos muy contentos con la participación de los vecinos, pero le pedimos que continúen participando porque la donación de sangre es un gesto solidario muy importante", enfatizó. En este marco, Olivera también sostuvo que los niveles de reserva de sangre del hospital se están normalizando, aunque remarcó que "siempre se necesita más". Y pidió especialmente que se acerquen a donar aquellas personas cuyo grupo sanguíneo corresponda al O negativo "porque es una sangre muy difícil de encontrar". Respecto al proceso de donación, Olivera explicó que "es un proceso sencillo que puede realizar casi todas las personas debido a que hay algunas contraindicaciones". Por ello –indicó- se realiza una entrevista médica que dura aproximadamente 10 minutos que permite asegurar que el paciente no tenga ninguna consecuencia negativa al igual que el que recibe la sangre. Luego, se le toma la presión y se determina si está anémico. "Si todo está bien, se procede a la donación de sangre", destacó Olivera. Finalmente, se entrega un desayuno, como así también un certificado laboral para aquellos que lo necesiten. Hacia el final, la jefa de Hemoterapia recordó que los interesados deben solicitar un turno en forma previa llamando al 407317 de lunes a viernes de 8 a 13 o bien dirigiéndose personalmente al hospital en dichos días y horario. Los requisitos son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. No es necesario asistir en ayunas. Las donaciones se realizan en el Servicio de Hemoterapia del hospital los días miércoles, jueves y sábados de 8:30 a 10:30.

