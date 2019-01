La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/ene/2019 Correo de Lectores

Sr. Director de la Auténtica Defensa Agradecería la publicación de esta carta en su prestigioso diario del cual soy abonado hace muchos años. El día 10/10/18 circulaba por Boulevard Sarmiento pasadas las 21 hs buscando una farmacia con mi esposa descompuesta giro a la izquierda, para ver que Farmacia estaba de turno, sobre Jean Jaures (Farmacia Raffo). Pero como estoy imposibilitado de caminar mucho, cometí ese error. Vaya mi sorpresa que escondidas estaban 2 agentes de tránsito con sus motos sobre la vereda y en la oscuridad. Nos detuvieron pidiéndonos los documentos, pasándolos de mano en mano porque no se veía nada se alumbraban con celular. Le explicamos la situación pero no fuimos escuchados, más allá de que sé perfectamente de la infracción. Estuvimos detenidos 20´, era más importante la recaudación que mi situación. Pregunta: nunca se los ve por la calle Mitre donde se hace Willy a alta velocidad, ni tampoco en el Bº Urquiza y Del Pino que se corre con las motos que producen explosiones? Si de infracción se trata pudimos ver el día 24/12/18 que no funcionaban los semáforos de Bº Sarmiento y 9 de Julio, siendo un caos el tránsito en esos días. Será porque no hay lugar de sombra para esconderse? Pero ese mismo día en la calle Alberdi frente a Plaza Italia si estaban. Esto va más allá del Control Vehicular, se tratar solamente de recaudar? Para esto están los agentes de tránsito? Y no ayudan cuando los semáforos están fuera de servicio. Pienso que hay mala fe. Ruben Alfonso DNI 4747612



