A pesar del esfuerzo de 150 bomberos y 50 autobombas, las llamas consumieron las embarcaciones. Bomberos Voluntarios Campana envió una dotación a cargo del Sub Oficial Oscar Valdés. Cerca de 460 embarcaciones sufrieron daños de distinta consideración y pérdidas totales como consecuencia de un gigantesco incendio ocurrido el miércoles a la madrugada en una guardería náutica de la zona de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre. El siniestro demandó el trabajo de unos 150 bomberos y la utilización de 50 autobombas para combatir las llamas que se desataron este miércoles a la madrugada. Bomberos Voluntarios Campana envió una dotación a cargo del Sub Oficial Oscar Valdés, quienes partieron en el móvil cisterna 41 a las 2 de la mañana y regresaron al cuartel de la calle Colón alrededor de las 9:40. Según fuentes policiales, el incendio se produjo en uno de los galpones de la guardería Delta Marina, situada en Solís al 5900, del barrio Villa La Ñata, en la localidad de Benavídez, y no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales. El fuego habría comenzado en una de las lanchas que se hallaba en uno de los camastros del galpón este martes a la medianoche. La guardería afectada cuenta con 3.500 camas para lanchas de hasta 30 pies y ocupa una superficie de ocho hectáreas sobre el Río Luján. A primera hora de la mañana de este miércoles ya no había peligro de expansión de las llamas y el incendio, cuyos detonantes se desconocían por el momento, fue controlado en su totalidad alrededor del mediodía. El fiscal Jorge Nocetti quedó a cargo de la causa y dispuso las actuaciones de rigor para poder determinar las causas del incendio. La guardería Delta Marina es un emprendimiento relativamente reciente, posicionado en el denominado "Nuevo Polo Náutico" de Tigre y a sólo 7 minutos en auto del centro comercial de Nordelta. Según sus desarrolladores, "a raíz del alto crecimiento del parque náutico, se hizo cada vez más notoria la necesidad de espacio de guarda. Los espacios tradicionales están saturados y las guarderías existentes totalmente ocupadas. Delta Marina es la respuesta lógica y concreta para esta necesidad".



