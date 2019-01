La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/ene/2019 La actividad industrial se desplomó 13,3% en noviembre, su peor registro desde 2002







En los últimos once meses sumó una baja de 3,8, informó el INDEC. La construcción, en tanto, se desplomó 15,9 por ciento. La actividad de la industria manufacturera cayó 13,3% en noviembre último con relación al mismo mes de 2017 y registró así la baja más acentuada desde 2002, según datos publicados hoy por el INDEC. En el acumulado de los once meses de 2018, el Estimador Mensual Industrial (EMI) mostró una disminución del 3,8% con respecto al mismo período de 2017. La merma de noviembre fue la más fuerte en el año, al llegar a 13,3% en ese período, tras superar al retroceso de septiembre último, que había sido de 11,5%. El rubro no registraba una caída tan profunda desde 2002, cuando en junio se había desplomado un 15,7%. El INDEC además dio a conocer los resultados de la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las firmas y señaló que, respecto de la demanda interna, el 55,4% de las empresas anticipa una baja para el período comprendido entre diciembre de 2018 y febrero de 2019; mientras que un 35,2% espera un "ritmo estable" y tan sólo un 9,4% proyecta un aumento. Entre las firmas exportadoras, el 43,7% no anticipa cambios en sus ventas totales; un 31,6% espera una suba; y un 24,7% estima una disminución.

Imagen ilustrativa



