Cantlon tildó de “decepción" la reforma de la Rocca

Criticó la "planificación" de la obra, pero también habló de una contratación irregular que el Concejo Deliberante va a revisar con el objetivo de determinar "cómo avanzar política y judicialmente". El anegamiento de la avenida Rocca desató cuestionamientos de los espacios opositores al gobierno municipal. Este jueves, las críticas llegaron desde la UV Más Campana: en ronda de prensa, su líder, Axel Cantlon, consideró que la reforma de la avenida resultó ser una "decepción" y avisó que su bloque impulsará una revisión de los procedimientos de contratación y ejecución de la obra. "Realmente nos llama poderosamente la atención. Nos alarma la situación de la Rocca porque se inauguró hace solamente 10 días y ya tuvimos un primer episodio desde la calle Güemes hasta la Dellepiane todo inundado", expresó el concejal. Cantlon señaló que el HCD tiene en su poder informes solicitados al secretario de Obras Públicas, Sergio Agostinelli, que revelan "muchas deficiencias" en el pliego de la licitación pública. Para comenzar, y siempre según el edil, solo hubo una empresa oferente (Jusa S.A. de la familia Sajnín) que, pese a haber presentado un monto mayor a lo propuesto por el Municipio, se quedó con la ejecución de la reforma. En ese sentido, manifestó que el concurso "no se ha declarado desierto a pesar de que el monto de la empresa fue superior a la oferta pública realizada por el Municipio, lo que de acuerdo a la legislación vigente hubiese requerido un nuevo llamado a licitación". "Una de las únicas documentaciones que no tenemos es el contrato que se firmó con Jusa, para saber qué compromisos asumieron y cuáles se cumplieron", prosiguió Cantlon. Datos que, aseguró, permitirán al HCD determinar "cómo avanzar política y judicialmente con el tema de la avenida Rocca, uno para profundizar porque los hechos demuestran además que la obra no fue planificada, que hubo muchos errores y que la ampliación de la obra hidráulica no cumplió su objetivo". El líder de la UV Más Campana precisó esos "errores" de índole técnica en no haber tenido en cuenta el agua que cae desde la barranca de la refinería hasta la avenida Rocca y el entubamiento –equivocado a su juicio- del canal de desagüe que divide Euroamérica del Boat Club, lo que ocasiona un efecto "embudo". "Vamos a hablar con los demás bloques para ver si lo convocamos a una comisión plenaria al secretario Agostinelli", adelantó Cantlon. "La comunidad de Campana tiene que saber que si invertimos casi 60 millones de pesos es para que los anegamientos no se provoquen", subrayó el concejal, quien fue categórico a la hora de definir una de las obras más importantes desarrolladas en estos tres años de gestión de Abella: "Es una decepción".

