La Josefa, Real San Jacinto y Defensores de La Esperanza serán parte de este certamen, aunque no compartirán zona entre ellos. Con el final del Torneo Oficial 2018 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol no sólo quedó confirmado que Atlético Las Campanas (campeón) participará del Torneo Federal Amateur 2019, sino también se definió que La Josefa (subcampeón), Real San Jacinto (tercero) y Defensores de La Esperanza (cuarto) competirán en la Copa Federación 2019, el certamen regional de clubes organizado por la Federación Norte de Fútbol. La Josefa integrará la Zona 5 junto a Sarmiento de Zárate, Social Obrero de Zárate y Parque Villarino. Por su parte, Real San Jacinto quedó en la Zona 6 y se medirá en esta primera fase con Belgrano de Zárate, Paraná de Zárate y La Catedral de Hurlingham. Mientras que Defensores de La Esperanza conforma la Zona 7 junto a Maipú de Zárate, Lima FC y La Sonia de José C. Paz. El campeonato, que otorgará un cupo para el Torneo Federal Amateur 2020, comenzará el 20 de enero, tal como quedó definido en la reunión que se realizó en Obras Sanitarias de Arrecifes, donde se concretó el sorteo que determinó la conformación de las siete zonas en las que se dividen los 27 equipos participantes: -Zona 1: River Plate (Chacabuco), Argentino (Chacabuco), Obras Sanitarias (Arrecifes) y Villa Italia (Salto). -Zona 2: La Esperanza (San Pedro), Las Palmeras (San Pedro), 12 de Octubre (San Nicolás) y Maristas (Pergamino). -Zona 3: Pabellón de Marcos Paz (Mercedes), Central Buenos Aires (Zárate) y A.T.I.L.R.A (Luján). -Zona 4: Don Orione (Claypole), San Martín, Deportivo Universitario y Pilar Unidos. -Zona 5: Sarmiento (Zárate), Social Obrero (Zárate), Parque Villarino y La Josefa. -Zona 6: Belgrano (Zárate), Paraná (Zárate), Real San Jacinto y La Catedral de Hurlingham. -Zona 7: Maipú (Zárate), Lima FC (Zárate), Defensores de La Esperanza y La Sonia de José C. Paz.

