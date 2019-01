La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/ene/2019 NotiSerenare

Vacuna contra la Fiebre Amarilla (FA)

Por Dr. Federico R. Simioli











La FA es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El virus es endémico en las zonas tropicales de África y América Latina. No hay tratamiento curativo para la fiebre amarilla. La vacunación es la medida preventiva más importante para evitarla. La vacuna contra la FA es segura y proporciona una inmunidad efectiva contra la enfermedad al 80-100% de los vacunados al cabo de 10 días y una inmunidad del 99% al cabo de 30 días. Una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de refuerzo. ¿Quiénes deben vacunarse? - Residentes Argentinos en zona de riesgo: El Calendario Nacional de Vacunación contempla una dosis de la vacuna para niños y niñas de 18 meses que viven en la provincia de Misiones y Formosa y algunos departamentos de Corrientes, Chaco, Salta y Jujuy, con un refuerzo a los 11 años. - Viajeros a zonas con circulación de fiebre amarilla o a países que exijan la vacuna a los turistas argentinos para ingresar: La vacuna debe aplicarse preferentemente 10 días antes de la fecha de viaje y una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida. Se recomienda la consulta médica, al menos 4 semanas antes de la partida, para recibir las recomendaciones de vacunación. Contraindicaciones y precauciones para recibir la vacuna contra la fiebre amarilla. Contraindicaciones No deben aplicarse la vacuna aquellas personas que presenten estas condiciones: - Niños menores de 6 meses. - Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna: huevo, proteínas de pollo o gelatina. - Alteraciones del sistema inmune incluyendo la infección por VIH según recuento de linfocitos T CD4+. - Enfermedad del timo, miastenia gravis, síndrome de Di George. - Otras Inmunodeficiencias, tumores malignos y trasplantes de órganos. - Enfermedades que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores. - Embarazo. Se recomienda cambiar la región o destino del viaje. Tener en cuenta que esta vacuna se puede aplicar en el mismo momento que cualquier otra vacuna pero, en sitios diferentes. En el caso de vacunas de virus vivos atenuados (varicela, triple viral, sabín y fiebre amarilla), si no se aplican simultáneamente debe respetarse un intervalo de al menos 28 días entre una y otra aplicación. Precauciones Quienes integran los grupos que se detallan a continuación tienen un riesgo aumentado de efectos adversos potencialmente graves asociados a la vacunación. Para estos casos, se recomienda no viajar a destinos con transmisión activa de fiebre amarilla. Si el viaje fuera impostergable, un médico deberá evaluar la conveniencia de indicar la vacunación y emitir una orden médica para recibir la vacuna. - Niños entre 6 y 8 meses de vida inclusive. - Adultos de 60 años o mayores que se vacunan por primera vez contra la fiebre amarilla - Las mujeres que están en período de lactancia entre el nacimiento y los 8 meses inclusive podrían transmitir a sus hijos el virus vacunal a través de la leche. - Alteraciones del sistema inmune incluyendo la infección por VIH según recuento de linfocitos T CD4+. En el caso de los viajeros, la vacunación debe indicarla el médico en forma individualizada según el riesgo real de infección en el área a visitar y las condiciones personales, además de contemplar situaciones epidemiológicas particulares. Algunos países exigen certificación internacional de vacunación o exención para permitir el ingreso. Consultar el listado de países que exigen vacunación. Si viaja, recuerde llevar el certificado de vacunación o el de exención porque se lo pueden exigir. Encuentre el centro de vacunación contra la fiebre amarilla más cercano en https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunatoriosfiebreamarilla#2 La vacuna es gratuita y una dosis es suficiente para protegerle de por vida. Federico R. Simioli, Médico Infectólogo M.N. 134255 - M.P. 551400 NOTISerenare Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

NotiSerenare

Vacuna contra la Fiebre Amarilla (FA)

Por Dr. Federico R. Simioli

