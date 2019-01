Pichón de estrella (II)

P U B L I C



Hace un año, relatábamos la historia de Jeremías Zanabria, vecino de La Esperanza, quien ingresó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Ya en su primer año de estudios, participó de Romeo y Julieta; y de Cascanueces. Tiene 12 años, vive en el barrio La Esperanza y hasta el año pasado, estudiaba en el Santo Tomás. Se llama Jeremías Zanabria y sus padres lo llevaron engañado a rendir el ingreso al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC). Jeremías no sólo rindió, sino que obtuvo calificación perfecta. La historia del "engaño" tiene que ver la intención de su madre, Corina, de sacarle presión a su hijo: "No sólo no se preparó para el examen. Ni siquiera estaba bailando, porque las clases terminaron hace un tiempo. Con su padre, pensamos que lo mejor era que él no supiera nada. Si tenía que ser, iba a ser…" y fue. Junto a sus 3 hermanas ingresó al mundo de la danza clásica años atrás, cuando empezó a asistir a la academia "Giselle", la profesora Liliana Corio. La abogada y orgullosa madre, Corina Estecho, relata: "En 2015 fuimos con toda la familia a ver Cascanueces al Colón. Y me acuerdo que Jere miró al escenario y dijo ‘Yo voy a bailar ahí’… por eso se nos ocurrió hacerlo rendir y lo logró". En realidad, el logro de Jere, es de toda la familia Estecho Zanabria, dado que a principio de año, Jere se levantaba a las 5 de la mañana y viajaba junto a su padre o a su abuelo rumbo a Capital Federal, para estar a primera hora en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. "La cosa se empezó a complicar en septiembre, cuando lo convocaron a para Romero y Julieta, por los ensayos y otras obligaciones. Así que decidimos alquilar y desde entonces vive con su abuelo Luis Estecho, allá. Y acá, la abuela Rosa Barbosa, hace su parte con sus nietas mientras mi esposo y yo trabajamos", cuenta Corina. Además de las 10 funciones de Romeo y Julieta, en donde protagonizó a un paje; fue también seleccionado para participar del clásico navideño El cascanueces: otras 10 funciones en el último diciembre. Hace un año, Jere nos decía que "no le tenía miedo al escenario" y asegura que todo sigue igual y que disfruta como un loco todo lo que le está pasando. "Lo que sí –aclara- tenés unos nervios bárbaros antes de salir. Estás esperando tu turno con el resto de los bailarines y suena como un arpa por el parlante. Ese es el último aviso, y las pulsaciones se te ponen a mil. Estás medio en penumbras repasando mentalmente lo que vas a hacer hasta que se abre la puerta y entrás al escenario… sentís la orquesta sonando a tus pies, y ves algunas caras de las primeras final y nada más". Para continuar con sus estudios secundarios, el pequeño bailarín del Colón estudia a distancia, como la mayoría de sus compañeros, a través de la plataforma virtual del Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino (SEADEA). Nuestro pequeño héroe no es perfecto y aprobó 12 de las 14 materias. "Dejé dos para febrero, pero las voy a sacar sin problemas", asegura con una confiada sonrisa. Justo para esa época es posible que nuevamente se suba al escenario del Teatro Colón para Disney en Concierto: 6 funciones en 3 días.

Junto a todo el elenco de "El cascanueces" 2018. Jere es el primer niño con rodilla en tierra de la izquierda.





Jeremías, en el centro, convirtiendo su sueño en realidad: subirse al escenario del teatro Colón.





"Suena como un arpa por el parlante. Ese es el último aviso, y las pulsaciones se te ponen a mil", cuenta Jeremías sobre su experiencia en Romeo y Julieta; y El Cascanueces.

