Uno realizó una maniobra que el otro no logró esquivar. Una persona fue hospitalizada. Dos camiones protagonizaron un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 69 de la autopista Panamericana. El hecho sucedió debido a una maniobra efectuada por un Renault Rodeo -que traía a tiro una Citroën Berlingo- que no pudo ser evitada por una camión marca Volvo. Por el fuerte impacto, el conductor del transporte Renault debió ser hospitalizado por personal médico del SAME. Del operativo de emergencia también participaron móvil de zona 8 del Comando Patrulla y personal de la empresa vial a cargo de la concesión de la autopista.

#Ahora choque de dos camiones en #panamericana Km 69 a Capital, mano rápida, una Renault Rodeo que traía de tiró a una Berlingo efectúa una maniobra y es embestida por un camión Volvo, el conductor de la Rodeó fue trasladado al hospital de #Campana por ?? SAME, CP?? 8 y vial pic.twitter.com/ql45pljEA9 — Daniel Trila (@dantrila) 4 de enero de 2019

Dos camiones chocan en Panamericana

