Dictaminan conciliación obligatoria en la química ACA

Sus trabajadores se declararon en huelga luego del despido de 18 compañeros. El lunes hay una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo. Ayer por la tarde se confirmó que la delegación local del Ministerio de Trabajo dictaminó la conciliación obligatoria entre la química Asociación de Cooperativas Argentinas y sus trabajadores, quienes se declararon en huelga luego de que se desafectara a 18 operarios de la firma que se encuentra sobre el denominado Camino del Morejón. Como parte de la medida de fuerza, los operarios no ingresaron a trabajar y realizaron un acampe en el sector de ingreso, por lo cual la planta estaba parada hasta hoy, que se dictó la conciliación obligatoria. Según se explicó en el momento, El rubro químico ya habría perdido unos 600 puestos en el corredor Campana Zárate durante 2018, básicamente porque se fomenta la importación de productos que la fabricación local, a la vez que a las empresas del sector "les conviene ajustarse y en vez de fabricar, poner la plata a trabajar financieramente". En un comunicado oficial, la empresa infomó que como consecuencia de las modificaciones experimentadas en el mercado del fitosanitarios en el país, caracterizado por la caída en el uso del principal herbicida y los cambios en la demanda de los productos, se vio en la imperiosa necesidad de adecuar la estructura de su planta industrial de Campana, a fin de darle sustentabilidad operativa. "Como parte de esta revisión, lamentablemente, se debió ajustar la capacidad productiva de la planta, lo que implica la desvinculación de 23 personas, dentro y fuera de convenio. Todos recibirán las compensaciones de acuerdo a lo requerido por la legislación vigente", dice el comunicado oficial. Como lo dicta la ley, la conciliación obligatoria tendrá una duración de 15 días e incluye la reincorporación despedido mientras transcurran las audiencias en el Ministerio de Trabajo; más 5 días de prórroga si no se llega a un acuerdo entre las partes durante el período ordinario. Nada supimos de la suerte de los 5 empleados fuera de convenio que también fueron despedidos, pero según trascendidos, varios de los operarios comprometidos acumulan 20 y 30 años de trabajo en el lugar.

Los operarios de la empresa realizaron un acampe en el sector de acceso a la planta y no ingresaron a trabajar. Ayer volvió la actividad.



Dictaminan conciliación obligatoria en la química ACA

