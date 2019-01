Las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante comenzarán un mes antes

Se confirmó la promulgación de la ley provincial modificando el período de funcionamiento normal de los concejos municipales. El Gobierno dice que por ahora no insistirá con el tratamiento de los proyectos que no pudo aprobar el año pasado. Sin embargo, la oposición buscará mantener el HCD activo durante el verano. La gobernadora María Eugenia Vidal promulgó la ley que adelanta un mes el inicio de las sesiones ordinarias en los concejos deliberantes, cuyo período a partir de este año se extenderá del 1 de marzo al 30 de noviembre. La reforma fue presentada en la Legislatura por el bloque de Cambiemos y votada el pasado 3 de diciembre. Pasó a modificar el artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, alineando el funcionamiento ordinario de los departamentos deliberativos de los 135 distritos bonaerenses con los de la Legislatura y también el Congreso nacional. "Buscamos alinear el calendario de los Concejos con el de la Legislatura para que comience el período el 1 de marzo de cada año, extendiendo un mes la actividad. Creemos que los concejales son el primer contacto con el vecino y apostamos por concejos activos, presentes y trabajando a la par del Poder Ejecutivo y el Legislativo provincial", explicó el senador Walter Lanaro, autor del proyecto. Y agregó: "El cambio en la forma de hacer política que estamos llevando adelante tiene que ver con estar cerca de los vecinos para llevar soluciones y en ese camino los concejos son una gran herramienta de transformación". La Auténtica Defensa intentó comunicarse con el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Osvaldo Fraticelli, para consultar su opinión, pero no obtuvo respuesta. CUESTIONES PENDIENTES El Gobierno municipal debió observar cómo una decena de proyectos relevantes para su gestión en este año electoral eran dejados fuera del debate de la última sesión del 2018 por decisión de la mayoría opositora. Sin embargo, por ahora asegura que no prevé convocar a una sesión extraordinaria para reintentar su aprobación. "La realidad es que esos proyectos fueron a Archivo. La Ley Orgánica así lo establece", señaló el secretario de Comunicación, Martín Seguín, el jueves en ronda de prensa. El funcionario afirmó que el Gobierno "está a disposición de la oposición para avanzar en cualquier tratamiento", aunque consideró que las bancadas disidentes son las que no tienen voluntad de diálogo. En ese sentido, recordó que el proyecto de rezonificación para autorizar la instalación de un nuevo puerto en El Tajiber recibió modificaciones del bloque PJ-Unidad Ciudadana, espacio que luego "frenó" su votación. "Estamos hablando de 6 mil puestos de trabajo y una obra que tenía a la UOCRA, alineada a Unidad Ciudadana, detrás", aseveró Seguín. "Nosotros seguimos intentando encontrar canales de diálogo. El intendente está analizando los vetos de los proyectos que se habían mandado, algunos realmente muy poco posibles de aplicar. Ya se tomaron algunas decisiones que se comunicarán oportunamente. La realidad es que el Ejecutivo está dispuesto a seguir trabajando en los proyectos sin contar con el apoyo del HCD, que no ha querido tratar temas claves como la Ordenanza Fiscal, la rezonificación en El Tajiber, la altura de los edificios y la licitación de cámaras (para el CIMOPU)", consideró Seguín. Desde el bloque de Cambiemos le confirmaron a este medio que hasta el momento el Gobierno municipal no le solicitó la convocatoria a una sesión extraordinaria. ESTRATEGIA OPOSITORA Consultado por la actividad de verano del HCD, el jefe del bloque UV Más Campana, Axel Cantlon, expresó que la temporada será "movida". "Creo que va a ser un verano movido en materia de sesiones extraordinarias. Por lo menos desde nuestro lado tenemos un montón de temas que queremos que se traten y se discutan en el HCD", aseguró. Cantlon opinó que el Ejecutivo tratará que el Concejo "no funcione", aunque avisó que su bancada pretende tratar tanto los proyectos enviados por el intendente como aquellos "que le interesan a la comunidad": el anegamiento de la avenida Rocca y la denuncia judicial que realizó "sobre la corrupción en el Concejo Deliberante y los funcionarios y proveedores involucrados".

La Legislatura aprobó el adelanto de las sesiones en diciembre. La medida fue promulgada por la gobernadora esta semana.



Las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante comenzarán un mes antes

