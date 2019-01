La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/ene/2019 El SAME optimizó el sistema de comunicación







Ante la gran demanda, el servicio de emergencias y urgencias 107 incorporó repetidoras que permiten atender varios llamados en forma simultánea. Ante la demanda de la comunidad, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) Provincia sumó repetidoras para optimizar el sistema de comunicación. Es que el equipo tecnológico recientemente incorporado permite atender varios llamados en forma simultánea mejorando significativamente la respuesta ante la solicitud de asistencia de los vecinos. Las llamadas del 107 son recepcionadas en la Central Operativa situada en la sede de la Secretaría de Seguridad del Municipio desde donde además se monitorea en tiempo real el desplazamiento de las ambulancias ya que poseen un Sistema de Rastreo Satelital. Según se informó, el mismo referencia en la Plataforma de Seguridad del Municipio -existente en la Mesa de Enlace- y permite corroborar también las velocidades, horarios y direcciones por donde circulan. El SAME Campana comenzó a funcionar en el mes de agosto tras gestiones del intendente Sebas-tián Abella ante la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal "para mejorar y fortalecer el sistema de salud público de la ciudad". Cuenta con 3 ambulancias de alta complejidad y 2 profesionales de la salud por guardia, que brindan atención médica ante emergencias y urgencias en la vía pública y domicilios las 24 horas los 365 días del año. Además del 107, los vecinos pueden solicitar asistencia médica a través de la aplicación del celular Alerta Campana o comunicándose con el CIMoPU al 423263.

