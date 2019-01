Los concejales de Cambiemos cuestionaron al unibloque opositor por no querer tratar el cambio de zonificación de la compañía de fósforos que generará 6.000 empleos; como así también el enrase en edificios del casco urbano. "El kirchnerismo sigue jugando con el trabajo de la gente", cuestionaron los concejales de Cambiemos dado a la "deplorable" actitud de la oposición de no querer tratar, analizar y debatir el cambio de zonificación de la Compañía de fósforos que tiene lugar en el Tajiber, como así también el enrase en edificios del casco urbano. A pedido de la oposición, ambos proyectos pasaron previamente por el Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), donde profesionales de distintas áreas los estudiaron y sugirieron modificaciones que fueron aplicadas, lo que logró que se envíe con dictamen positivo al Concejo Deliberante. "En las comisiones internas del HCD el concejal Romano, luego de celebrar una de las iniciativas, realizó unas correcciones y firmamos para que pasen al recinto, pero lamentablemente en la reunión de labor parlamentaria la bajaron de la orden del día porque tenían que seguir pensando ", sostuvieron. "Mientras ellos–indicaron- piden tiempo para seguir analizando los proyectos, hay muchos vecinos buscando empleo que se están quedando sin la posibilidad de acceder a uno de los miles empleos que se generarán". También dijeron que "funcionarios municipales y directivos de las empresas participaron de reuniones con los concejales para explicar en detalle las iniciativas y el impacto positivo que traerán aparejados, pero claramente para ellos esto no fue suficiente". Y concluyeron: "No sabemos que está tramando el kirchnerismo por detrás porque luego de tener dictamen de comisión, por alguna situación o negociación oculta se frenó este proyecto que implicará 6.000 puestos de trabajo principalmente para la UOCRA al momento de la construcción de la empresa".

Los concejales de Cambiemos lamentaron que el unibloque opositor no quiera tratar dos importantes proyectos para la ciudad



Cambiemos:

"El kirchnerismo sigue jugando con el trabajo de la gente"

