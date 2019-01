La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/ene/2019 Breves: Noticias de Actualidad







DOLAR EN BAJA El dólar volvió a bajar ayer y cerró a $38,40, por lo que finalizó la semana con una pérdida acumulada de 45 centavos ante una firme oferta en la city porteña. Según un promedio realizado por el Banco Central, la moneda norteamericana terminó a $36,46 para la compra y a $38,40 para la venta en lo que fue la quinta rueda consecutiva con tendencia negativa. Este viernes, el tipo de cambio cotizó a la baja desde el inicio del día y con el correr de las horas profundizó ese ritmo. Así, cedió once centavos frente al cierre pasado y acumuló un retroceso de 45 centavos durante la primera semana del año. El sector mayorista ofreció el dólar a $37,37, por lo cual perdió ocho centavos frente al jueves y cayó 33 centavos con relación al cierre de la semana anterior. NO MAS PEDAL Singer, la histórica marca de máquinas de coser, dejará de producirse en la Argentina a raíz de que la empresa que la fabrica decidió "reconvertirse" y concentrarse en el mercado de cocinas. El director ejecutivo de Macoser -fabricante de las Singer- Roberto Macchieraldo, quién explicó ayer que "somos la única de las catorce empresas que había en el país de máquinas de coser, pero decidimos dejar de hacerla por una cuestión estratégica, pero no por habernos fundido. Nos reconvertimos y no esperamos que el agua nos llegue al cuello". El directivo reconoció que en 2018 "vendimos la misma cantidad de unidades (de maquinas Singer) que en 2014", y eso aceleró la decisión de dejar de fabricarlas. MACRI NO DECLARA Los peritos médicos del Cuerpo Médico Forense informaron al juez federal Claudio Bonadio que el empresario Franco Macri no está en condiciones de declarar en la causa por supuesto pago de sobornos en la obra pública y que se disparó a partir de los cuadernos entregados a la Justicia por el chofer Oscar Centeno. Los médicos lo hicieron por pedido del juez ante los problemas de salud que tiene el padre del presidente Mauricio Macri, y por ello se suspendió la citación a indagatoria que Bonadio había fijado respecto de Franco Macri para fines de diciembre. A partir de lo que informaron los médicos, el juez ordenó que se lo examine cada tres meses para ver si revierte su situación. La citación de Franco Macri había sido firmada junto a la de Gianfranco, hermano del presidente Macri, por supuesto pago de sobornos en los corredores viales a los cuales ellos estaban asociados. PRINCIPIO DE ACUERDO El Ministerio de Educación porteño alcanzó ayer un principio de acuerdo con los gremios docentes sobre el conflicto por los cambios para 14 escuelas secundarias nocturnas, y firmar un acta en una audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. En ese encuentro, en el que participaron la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y representantes de los 16 sindicatos, se firmó un documento de tres puntos en el que el gobierno local reafirmó que los cambios en las secundarias nocturnas no implican cierres de escuelas y garantiza la continuidad laboral de los docentes alcanzados por las modificaciones curriculares. En el segundo punto, las partes acordaron la creación de una comisión que hará un seguimiento de la situación de los docentes afectados por los cambios. En el texto también se definió como tercer punto que la Ciudad y los gremios van a "discutir la implementación de la oferta educativa y de los planes de estudio que han tenido vigencia adecuándolos a nuevas modalidades".

