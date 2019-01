La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/ene/2019 Villa Dálmine:

El defensor Mauro Gastón Martínez se integró ayer a los entrenamientos de Villa Dálmine y se transformó en el primer refuerzo del año para el Violeta. "En mi documento figura Mauro como primer nombre, pero todos me conocen por Gastón". Así se presentó Mauro Gastón Martínez al diálogo con La Auténtica Defensa, luego de realizar ayer su primer entrenamiento con Villa Dálmine y de pasar por el "puentecito de palmadas" al que se suelen someter "los nuevos" en el plantel. Es marcador central zurdo, tiene 27 años y mide 1,89 metros. Nació en Resistencia, provincia de Chaco, y su carrera comenzó en Talleres de Córdoba. Luego estuvo tres años en el Evian de Francia y posteriormente regresó a nuestro país para jugar en Sportivo Belgrano de Córdoba (ascendió al Nacional B), Deportivo Roca de Río Negro, Alvarado de Mar del Plata y Chacarita, su último club antes del arribo al Violeta. "La situación en Chacarita estaba difícil y tomé la decisión de buscar un nuevo destino. Surgió la posibilidad de venir a Dálmine y me puso muy contento porque se trata de un club de la misma categoría, que es tranquilo, que compite siempre en la divisional y que cada vez es más profesional en todo sentido. Y eso es lo que un jugador también busca: una estabilidad que hoy es difícil encontrar", explica la nueva incorporación del equipo de nuestra ciudad. "Vengo con la intención de jugar y demostrar lo mejor de mí, que quizás no pude hacerlo en Chacarita", remarca Martínez, quien se define como un defensor "agresivo, que le gusta el roce y va bien de arriba". JOURDAN SIGUE AUSENTE. Ayer, en el segundo entrenamiento del año volvió a ausentarse el mediocampista Federico Jourdan, quien estaría evaluando la posibilidad de emigrar a la Primera División de un vecino país (en primera instancia se mencionó Paraguay, pero también tendría la chance de seguir su carrera en Bolivia).

