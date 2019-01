Los beneficios de abrazar a alguien

Cuando nos abrazamos, nos involucramos en lo que los psicólogos llaman ´contacto interpersonal´, que básicamente puede reducir los niveles de angustia, ayudar a prevenir las enfermedades y tiene efectos que son aún más sorprendentes. Sin embargo, hasta ahora, gran parte de la investigación sobre abrazos se ha centrado en los abrazos dados en el contexto de las relaciones románticas, lo que limita la medida en que podemos medir los beneficios de abrazar de una forma más amplia. Cuando los investigadores analizaron las respuestas, descubrieron que recibir un abrazo en un día en el que se experimentaba un conflicto interpersonal se asociaba con un mejor bienestar emocional, en comparación con los días en que el conflicto tenía lugar pero no se compartían abrazos. "Todavía tenemos preguntas sobre cuándo, cómo y para quién son más útiles los abrazos", dice Murphy. "Sin embargo, nuestro estudio sugiere que los abrazos consensuados podrían ser útiles para mostrar apoyo a alguien que tiene un conflicto de una relación duradera". ¿ERES UNA PERSONA EMPÁTICA? Esto puede parecer bastante obvio, pero sigue siendo un hallazgo importante, dado todo lo que sabemos acerca de qué manera nos impactan negativamente los conflictos en nuestra salud. Como señalan los investigadores en la revista PloS One, tal daño abarca de todo, desde la angustia psicológica relacionada con el conflicto hasta un mayor riesgo de enfermedades psiquiátricas e incluso la morbilidad. Era hora de hacer un nuevo estudio Con tanto en juego, saber de qué forma un abrazo puede afectar positivamente nuestro estado emocional y, por lo tanto, nuestra salud en general, se torna una investigación a tener en cuenta. Los expertos sugieren que abrazar a nuestros seres queridos (familia, amigos, pareja...) puede ser a veces la forma más efectiva de mostrar apoyo (más que tratar de resolver sus problemas). En términos generales, siempre que esté lo suficientemente cerca emocionalmente de dicha persona, los abrazos pueden ser una estrategia más inteligente que cualquier otra técnica. "Las conductas táctiles interpersonales, como los abrazos, pueden amortiguar factores estresantes como el conflicto porque aumentan las percepciones de la disponibilidad de apoyo social al transmitir de manera tangible la atención y la empatía sin comunicar nada negativo", escriben los autores. Referencia: Receiving a hug is associated with the attenuation of negative mood that occurs on days with interpersonal conflict. Michael L. M. Murphy , Denise Janicki-Deverts, Published: 2018 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.02035



Los beneficios de abrazar a alguien

