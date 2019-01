Sacarlo todo afuera

Dialogamos con Rita García, quien desde hace 3 años es la coordinadora de Infancia Robada para Campana y la región. "Falta mucho trabajo en prevención y concientización no sólo en jóvenes sino también en adultos", explica.

En abril de 2016, la visita de la hermana Martha Pelloni (caso Soledad Morales) a Campana en el marco de las "Jornadas de sensibilización y fortalecimiento institucional frente a la trata, tráfico, violencia de género, abuso y explotación sexual de niños y adolescentes" fue el lanzamiento de la Red Infancia Robada en Campana y nuestra región.

"En ese entonces yo era asistente de la Inspectora de Secundaria y al recorrer las escuelas empecé a tener información e indicios de que en Campana teníamos y tenemos mucha población de niños, niñas y adolescente (NNYA) en riesgo. Durante un congreso de capacitación tomé conocimiento de la existencia de Infancia Robada y me pareció el ámbito adecuado para poder trabajar en esa temática", relata Rita García, en el Parque Urbano Roberto Rocca.

Rita está sentada en "Banco Rojo", inaugurado a mediados de este año en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas", tal como dice la inscripción en cada uno de estos bancos instalados alrededor del mundo.

¿CUÁL ES EL ROL DE INFANCIA ROBADA?

Básicamente, defender los derechos vulnerados en niños, niñas y adolescentes. Es el colectivo de nominado NNyA, y lo hacemos a través del asesoramiento, el acompañamiento, de estar investigando, averiguando... Muchas veces recibo un mensaje de alguien que hace muchos años fue víctima de abuso y cree que su causa prescribió. Y en realidad, si hay un tiempo de prescripción, pero a partir de los 18 años de edad de la víctima. Pero también hay que tener en cuenta que no todo pasa por la denuncia y una eventual condena al abusador. Sino también, y no menos importante aún, es la sanación de la víctima: que pueda sacar eso afuera y pueda armar su vida con otra perspectiva. Por ejemplo, tengo un caso de este año de una chica que fue abusada de los 9 a los 14 y ahora a los 24 años se animó a hacer la denuncia.

¿Y CÓMO VE EL ROL DE LA JUSTICIA EN ESTAS CUESTIONES?

A la Justicia la veo desbordada. No hace mucho, tuve una charla con un Fiscal de Zárate y me decía: ‘Mirá Rita: todo esto tengo para leer, todo esto y todo esto’. Estaba rodeado de expedientes. Claramente, no tienen recursos suficientes. Ahora, si tenemos una facultad de derecho en Zárate, ¿no pueden dar una mano los alumnos avanzados? Si en otros distritos lo hacen… yo lo hablé con el presidente de la asociación de Funcionarios y Magistrados, Christian Fabio. Ni la Comisaría de la Mujer da abasto, a veces. He tenido algún llamado de una chica que la mandaron a la casa y que vuelva a denunciar más tarde. Yo me sorprendo, porque una mujer que va a hacer la denuncia por víctima de violencia, tienen que ser acompañada hasta para hacer el examen precario en el Hospital. Por eso la mirada de Infancia Robada no se queda sólo con los niños y adolescentes, no es un compartimiento estanco y hay que trabajar en forma articulada. A mí se me enojan, se piensan que nosotros estamos controlando para marcar los defectos y no es así. Lo que nosotros queremos es acompañar. A las víctimas, pero también a las instituciones que tiene que darle una respuesta a esa víctima desde el Estado. Y cuesta un montón. Nos cuesta un montón trabajar con el Servicio Local y nos cuestan un montón trabajar con la Justicia. En agosto armamos el Pre Congreso de Niñez y Familia en Campana, del congreso que en noviembre se hizo en Paraguay. Vinieron jueces de Mendoza, el presidente de la red de albergues solidarios de Puerto Rico… 26 expositores entre abogados, ONGs, la Diputada Sandra Paris que integra la Comisión de Niñez en la Cámara de Diputados de la provincia. Vino el Servicio Local de Zárate y el de Escobar. Incluso hicieron su ponencia. El de Campana no asistió. Pero está bien, por algo será. Yo voy a seguir defendiendo los derechos vulnerados de los chicos y voy a seguir acompañando a la gente que me lo solicite. Esto es vocacional.

¿QUÉ OTRAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE ESTAS TEMÁTICAS REALIZAN EN CAMPANA?

Hemos dado charlas a los chicos, sobre todo en escuelas privadas, y sociedades de fomento. En escuelas públicas no, porque ya están los equipos de orientación para eso. En general tenemos un contacto previo, y a partir de la característica de la institución, preparamos la charla. Puede ser maltrato, ciber maltrato, abuso, embarazo, venéreas… por ejemplo, sabemos que en Campana, Zárate y Escobar hay mucha sífilis. Y por ende, muchos abortos espontáneos. Todas esas cuestiones saltan en los análisis pre ocupacionales y chequeos anuales que encargan las empresas a los laboratorios privados de la región. Por supuesto, son todos datos privados. Pero las tendencias que se filtran no son alentadoras. Falta mucho trabajo en prevención y concientización no sólo en jóvenes sino también en adultos.

¿Y CÓMO ES EL FEED BACK EN ESAS CHARLAS?

No es frecuente, pero en varias oportunidades, los chicos encuentran en nosotros el canal para expresar lo que les pasa, o pasó. Incluyendo alguna circunstancia no sólo de violencia, sino de abuso. Es ahí cuando le ofrecemos nuestro acompañamiento y contención, decida denunciar o no la circunstancia. Tengo un caso en el que una chica cree haber sido abusada por su tío, cuando fue chica. Pero no quiere decir nada, porque no quiere romper la familia de su tío. Entonces, le explico que ese tío puede seguir abusando de otras nenas, pero no le puedo insistir cada vez que me llama. Es su decisión. Ella me dice que le hace bien hablar conmigo, y la acompaño desde ahí. Pero recibo llamados no solo de Campana.

EN CUANTO A CAMPANA ¿QUÉ SENSACIÓN TIENE RESPECTO AL ABUSO Y A LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

No llevo ni tengo estadísticas. Pero mi sensación es que se esconden muchas cosas. Es todo hablar por atrás y no tratar de ayudar.

¿Y A USTED LE ROBARON LA INFANCIA?

No me robaron la infancia en los términos de abuso o violencia. Sí fue muy sufrida, y no reniego de eso. Por la misma razón, yo comprendo cosas que a otros les cuesta mucho incorporar porque nunca las vivieron y no logran hacer empatía con la víctima que tienen delante. Hay cosas que no las enseña ningún libro.



Rita García hace 3 años que coordina "Infancia Robada" para Campana y la región. “Falta mucho trabajo en prevención y concientización no sólo en jóvenes sino también en adultos", explica.

INFANCIA ROBADA

La red Infancia Robada está conformada por Foros Sociales que se van conformando en todo el país, con una Coordinación General de la Hna. Martha Amelia Pelloni, (Goya, Corrientes) y la Dra. Wanda Candal (Buenos Aires). La conformación en red, está basada en los principios de la horizontalidad y autonomía de funcionamiento de cada nodo o foro que se constituye, siendo tarea de la coordinación la vinculación permanente de las partes, articulación e intercambio de actividades y experiencias. Los equipos interdisciplinarios de cada Foro se reúnen semanalmente y a su vez mantienen contacto permanente con la Coordinación para intercambiar y consensuar ideas, discutir y analizar las problemáticas, acciones realizadas y proyectos. Las decisiones y directrices de funcionamiento de la Red en su conjunto, son informadas y consensuadas con los nodos, y acordadas por mayoría. Lo valioso de cada una de las personas que integran cada foro, es que son personas ricas en valores, en un mundo deshumanizante, personas a quienes no les interesa el "poder y el tener" sino "el otro", personas fuertes, libres de mezquindad, capaces de mantener la calma en momentos de desesperación, de sonreír aún cuando se sientan ganas de llorar, de consolar cuando quizás también se necesite consuelo, personas que Aman y tienden su mano, para unir fuerzas ante una realidad díficil. En Campana se puede contactar a Rita García a través del Facebook Infancia Robada Campana o al teléfono +5491165075214.