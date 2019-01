La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ene/2019 Terrible golpazo en la Ruta 6







Reventó la cubierta trasera, y perdieron el equilibrio. Madre e hijo cayeron a la Ruta. No hubo que lamentar lesiones mayores. Ayer pasadas las 17:30 el Móvil 3 del SAME y el 1 del Comando Patrulla Campana se dirigieron a la Ruta 6 en las inmediaciones de San Cayetano, donde una madre de unos 40 años de edad y su hijo de 11 se encontraban a un costado de la banquina esperando ser asistidos. Aparentemente, mientras viajaban en sobre la ruta, se revienta el neumático trasero y al perder estabilidad, ambos caen al piso sin tener que lamentar lesiones mayores. Aun así, dados los raspones escoriaciones que presentaban ambos, recibieron las primeras curaciones en el lugar; fueron inmoviliza-dos y trasladados al Hospital San José para someterse a un examen de control más profundo y recibir analgésicos recetados, sobre todo a la mujer, quien presentaba un fuerte golpe en su frente.

La moto sobre la Ruta. La conductora tuvo un fuerte golpe en su frente.

#Dato caída con la moto en Ruta 6 altura retome de Siderca a las 17,20 hs, una señora de barrio San Cayetano con su hijo de 12 años cayeron al reventar la cubierta trasera de la moto 110, ambos fueron trasladados al hospital por N°3 del SAME, CP zona 1 pic.twitter.com/GiO6HRQKyr — (@dantrila) 6 de enero de 2019

