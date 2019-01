La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ene/2019 Primera D:

Bonet; "Este semestre no da chances de equivocarte"







El arquero de Puerto Nuevo advierte que en la segunda rueda se achica el margen de error y asegura que el objetivo es afianzar al Auriazul entre los mejores ocho de la tabla para después ir por el ascenso. El plantel de Puerto Nuevo comenzó el jueves con su preparación de cara a la segunda rueda del actual campeonato de la Primera D que lo tiene en la octava posición con 21 puntos, a seis del líder Argentino de Merlo (27). Un escenario que le permite arrancar el 2019 con esperanzas de meterse en la pelea grande, pero que también le recuerda que para ello no puede dejar escapar oportunidades. Es que, en las últimas dos fechas del pasado año, el Auriazul perdió frente a Real Pilar y Muñiz dos encuentros que podrían haberle significado finalizar el 2018 en la cima de las posiciones, justamente. En ese contexto, tras el primer entrenamiento en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Franciso, La Auténtica Defensa dialogó con el arquero Leandro Bonet, uno de los máximos referentes del plantel Portuario, quien se refirió al inicio de esta pretemporada: "Comenzamos con las mejores expectativas. Estamos muy ilusionados con esta segunda rueda, con muchas ganas de mejorar todo lo bueno que se hizo en la primera y de pulir los errores, porque este semestre no te da chances de equivocarte". El experimentado guardameta reconoció que el plantel "está muy ilusionado con hacer un gran torneo" y explicó que el objetivo "es claro: ir partido a partido e intentar ser protagonistas en todas las canchas". Y en cuanto a la tabla de posiciones, Bonet sabe que será reflejo de lo que haga el equipo en cada cancha, pero que también es muy importante para la confianza y las aspiraciones de este Puerto Nuevo: "Queremos ir perfilándonos entre los primeros ocho, en el lote de equipos que clasificará al Reducido por el segundo ascenso. Y una vez que estemos ahí podremos pensar en apuntar al ascenso directo, que es el objetivo mayor de este grupo. Nos vamos a preparar para eso". HOY, DESCANSO. Después de entrenar jueves y viernes por la tarde y de repetir ayer por la mañana, el plantel Auriazul fue licenciado hoy domingo y retomará los trabajos físicos mañana lunes en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco.



LEANDRO BONET ASEGURA QUE EL OBJETIVO ES “IR PARTIDO A PARTIDO" (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA)





AYER, EL PLANTEL DE PUERTO NUEVO ENTRENÓ POR LA MAÑANA Y LUEGO QUEDÓ LICENCIADO HASTA EL LUNES, CUANDO RETOMARA LOS TRABAJOS FÍSICOS.



Primera D:

Bonet; "Este semestre no da chances de equivocarte"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: