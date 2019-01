MICHETTI QUIERE REPETIR

La vicepresidenta quiere volver a ser compañera de fórmula de Mauricio Macri y dijo que los despidos masivos son un logro de su gestión. También destacó un proyecto para fomentar el trabajo de los artesanos del norte "que hacen cosas maravillosas". La vicepresidenta Gabriela Michetti aseveró que le "gustaría seguir acompañando" al presidente Mauricio Macri como eventual compañera de fórmula para las elecciones presidenciales de este año, y dijo que Cambiemos tiene "posibilidades" de volver a ganar en los comicios nacionales del mes de octubre. "Ese es un trabajo que nos toca a los vicepresidentes medio de rebote, me encanta lo que hago ahora pero no me interesa volver a ser legisladora. Ni loca. Eso sí, en el Senado hice muchas cosas. Arreglamos el edicio y eché a 3.500 tipos de los 7.000 que había", comentó en la entrevista con el periodista Fernando Soriano.

ELECCIONES

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , convocó hoy a elecciones provinciales para el próximo 7 de abril a través de un decreto que será publicado el lunes próximo en el Boletín Oficial, adelantó hoy a través de las redes sociales. Con esta, ya son nueve las provincias que desdoblan sus elecciones este año. La Pampa, Neuquén, San Juan, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Tucumán ya habían oficializado la decisión y el total de provincias que tomen este camino podría llegar a al menos 17.

Las elecciones en Río Negro fueron desdobladas de manera que también se dispuso como fecha opcional el 16 de junio para las municipales. A través de su cuenta de twitter Weretilneck afirmó: "Los rionegrinos y rionegrinas elegiremos Gobernador y Vicegobernador de Río Negro, y Legisladores Provinciales, el próximo domingo 7 de abril de 2019. La Provincia brindará servicio electoral para las elecciones municipales el día 16 de junio".

INCENDIO EN VILLA GESELL

Varias dotaciones de bomberos y dos aviones hidrantes trabajan en la zona norte de la localidad balnearia de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, para apagar un incendio sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas, según informó Pablo Stoco, oficial de bomberos. Stoco aseguró que rige un alerta amarillo y que aunque "el fuego está controlado aparecieron focos secundarios que se están intentando contener". El fuego se inició cerca de las 15, en una zona de pastizales y aún se desconocen las causas. Trabajan en el lugar al menos siete dotaciones de bomberos de Villa Gesell y la localidad vecina de Pinamar, de la policía bonaerense y dos aviones hidrantes.

CHALECOS AMARILLOS

El presidente francés Emmanuel Macron denunció una "violencia extrema" para "atacar la República" durante el octavo sábado consecutivo del movimiento "chalecos amarillos", y que estuvo empañado por enfrentamientos en varias ciudades. "Una vez más, una violencia extrema vino a atacar la República - a sus guardianes, a sus representantes, a sus símbolos. Quienes cometen estos actos olvidan el corazón de nuestro pacto cívico. Se hará justicia. Todos deben serenarse para que pueda producirse el debate y el diálogo", escribió el presidente en Twitter.