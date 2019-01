La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ene/2019 Leve mejoría del ex presidente De la Rúa, que sigue internado







Está alojado en el área de "cuidados críticos" del Hospital Austral. Según el último parte médico, le redujeron la medicación El ex presidente Fernando de la Rúa continuaba este sábado internado en el Hospital Universitario Austral pero su estado de salud presentó una leve mejoría y le redujeron la medicación. De la Rúa está desde el pasado martes en el mencionado centro de salud donde fue sometido a una "angioplastia coronaria" a raíz de una complicación en el cuadro inicial de "infección respiratoria" que presentaba y su estado era "grave". Si bien continúa en el área de "cuidados críticos", su entorno dejó trascender que el ex mandatario presentó una "leve mejoría" que permitió que se le disminuyera la medicación. El último parte médico oficial se difundió el jueves pasado e indicó que el ex presidente de 81 años se encontraba "sedado y con asistencia respiratoria mecánica, en el área de cuidados críticos". "Al ingreso presentaba un cuadro de infección respiratoria que agravó dolencias cardiovasculares previas. Se inició tratamiento antibiótico y se le realizó una angioplastia coronaria para asistir a su corazón", señaló ese informe.



