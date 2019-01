El concejal del bloque RED x Argentina concurrirá a la UFI N°1 para ampliar la denuncia radicada a raíz del no pago de haberes al Secretario administrativo del bloque y a 4 asesores del HCD. "El intendente Sebastián Abella y sus funcionarios hicieron pasar la fiesta de fin de año a 5 compañeros sin cobrar su sueldo" sostuvo Marco Colella. "Los haberes del mes de noviembre fueron depositados 18 días más tardes de la fecha de cobro, mientras que los haberes correspondientes a Diciembre todavía no fueron depositados" explicó el concejal y agregó "sabemos las actitudes caprichosas del intendente y por eso llamo a la reflexión a los funcionarios que lo rodean y les pido que se pongan en el lugar de estas 5 familias". Desde RED x Argentina continuaron diciendo "por los medios desde Cambiemos llaman al diálogo pero en la práctica diaria ejercen el poder de la manera más oscura y anti democrática" y agregaron "buscan la aprobación de proyectos a través del apriete". Entre los fundamentos de la denuncia radicada el día 13 de diciembre y que será ampliada este lunes se expresa que "los funcionarios incurren en la conducta de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de poder, toda vez que existiendo el recurso dispuesto en las partidas presupuestarias para el pago de sueldos, las mismas son subejecutadas con la sola finalidad de retener los haberes de los trabajadores de los bloques opositores en un claro incumplimiento doloso de sus funciones, en perjucio del carácter alimentario de dichos salarios y con la expresa intención de ocasionar un daño como represalia a la decision politica de cambio de autoridades del honorable concejo deliberante de campana, que tomamos un conjunto de concejales". En la denuncia están incluidos el Intendente Municipal, Sebastián Abella, la Jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el Secretario de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrete; el Subsecretario de Recursos Humanos y Administración Financiera, Miguel Ibarra y el Director de Liquidación de Sueldos y Jornales, Gustavo Guardia por violación de los Art. 248 y 173 Inc 3 del CP. "El sistema democrático argentino reconoce tres poderes; el ejecutivo, el legislativo y el judicial, bregamos para que el intendente Sebastián Abella entienda que vivimos en democracia y con esta división de poderes para que de esta manera podamos funcionar de la mejor manera que beneficie a todos los vecinos de la ciudad" concluyó Marco Colella.

