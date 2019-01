La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ene/2019 Alejo Sarna: "Los problemas de los vecinos no se toman vacaciones".







Así se refirió el dirigente de Vamos Campana, quien continúa con sus habituales recorridas por la ciudad, dialogando con los vecinos. "Nos reciben muy bien, porque saben que nuestro compromiso con los campanenses son los 365 días del año". Alejo Sarna, dirigente del Espacio Ciudadano Vamos Campana, apenas comenzó el año, continuó sus habituales recorridas por distintas zonas de la ciudad. En los últimos días estuvo en el barrio Villanueva y Las Praderas. Al respecto, el jóven dirigente señaló que "los problemas de los vecinos no se toman vacaciones, por eso seguimos caminando la ciudad y dialogando con los campa-nenses en pos de construir proyectos y propuestas para que vivamos mejor. No nos cabe ninguna duda que la mejor manera de encontrar soluciones a las dificultades que afrontamos a diario los campaneses es dialogando, buscando alternativas y encontrando consensos". En relación a como es la recepción de los vecinos, Alejo Sarna sostuvo que "Nos reciben muy bien, porque saben que nuestro compromiso con los campanenses son los 365 días del año, que no aparecemos solo en época de elecciones, que todos los días nos preocupamos y nos ocupamos de resolver problemas sin ocupar ningún cargo público" sostuvo Sarna y continuó "Estamos fundando una nueva clase política que renueve las prácticas para el beneficio de la gente. Esta renovación la estamos haciendo con el acompañamiento de quienes tienen la experiencia, los cuales nos acompañan y nos guían para consolidar el proyecto que estamos convencidos, va a hacer de Campana, una mejor ciudad".

"Estamos fundando una nueva clase política que renueve las prácticas para el beneficio de la gente" dijo sarna



Alejo Sarna: "Los problemas de los vecinos no se toman vacaciones".

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: