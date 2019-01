La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ene/2019 Opinión:

In the name of God

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli

Asumió Bolsonaro en Brasil y en solo tres días sancionó medidas que marcan claramente el sentido político, económico, diplomático y social de su gobierno. No sorprendió, porque todo el sesgo autoritario que fue eje de su campaña electoral quedó ahora formalizado. Bolsonaro asumió como presidente de Brasil y en apenas tres días de gobierno sancionó un conjunto de medidas bastante controversiales. En materia económica, el ministro Paulo Guedes -con formación de doctorado en la Universidad de Chicago- propone una serie de reformas liberalizantes: reducir los impuestos que pagan las empresas, privatizar la firmas con participación estatal, achicar el gasto público para reducir un déficit fiscal (que alcanzó a -7% del PIB el año pasado). Esto último demandará dos medidas: fijación del salario mínimo por debajo de lo anunciado en campaña y aumento de la edad jubilatoria. Dos partidas básicas de la protección social que debe emanar del Estado para mitigar las desigualdades propias de las economías de libre mercado. Guedes también estudia presentar una ley para "congelar" el gasto público. ¿Será que la distancia ideológica que habilita analizar el caso de Brasil para los argentinos permita ver de otra manera la crueldad que implican las medidas de política del déficit fiscal 0%? Otras medidas anunciadas fueron la quita de beneficios y programas para las minorías gays, trans y lesbianas; también el paso al Ministerio de Agricultura de los asuntos vinculados al territorio ocupado por los aborígenes; la eliminación de ministerios (de 29 a 22, entre ellos, Trabajo, Cultura, Industria, Comercio Exterior, Seguridad Pública y Transporte) con despidos consecuentes de empleados públicos y la creación del Ministerio de la Mujer que paradójicamente quedará a cargo de una pastora evangelista anti-feminista que tendrá en su cargo también la agenda de políticas para reparación de víctimas de la última dictadura. Esto marca un fuerte retroceso en materia de cobertura y derechos de grupos sociales minoritarios y vulnerables que será difícil de revertir. El presidente Bolsonaro nombró al frente del Ministerio de Justicia a Sergio Moro, el juez con mayor incidencia política y mediática en la reciente "lucha contra la corrupción" / "destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff". Es probable que inicie en Brasil una persecusión política como la vivida en nuestro país desde comienzos de la administración macrista. Cabe recordar que representantes de un variopinto abanico político de Brasil quedaron implicados en el caso del "Lava Jato" (el más grande caso de corrupción en la historia del país vecino) pero las condenas más severas recayeron sobre los miembros del Partido de los Trabajadores, entre ellos, Lula da Silva condenado a 12 años de prisión e impedido de postularese a cargos públicos. En materia de "justicia" Bolsonaro también presentará un proyecto de ley que garantice la impunidad de los policías acusados de matar a sospechosos. Aseguró que inaugurará una nueva era diplomática sin "sesgo ideológico" pero el pensamiento subyacente resulta evidente: autoritario e intolerante de las diferencias humanas. En nombre de la disciplina económica y política (la primera representada por el déficit fiscal 0% -no por medidas que regulen las colosales ganancias de empresas trasnacionales que destruyen a su vez el medio ambiente-, la segunda por la "lucha contra la corrupción" que parece más bien un slogan para la persecusión partidista) y en nombre de Dios (a quien Bolsonaro agradeció por haber sobrevivido al ataque sufrido en campaña) se deshacen derechos de la ciudadanía, se permite la portación de armas y desregula la creación y redistribución del lucro económico. El discurso del presidente Macri fue menos sustancial en ese sentido, batió una encrucijada en nombre de "la pesada herencia" y cuando más debilitado sintió su gestión gobierno cargó contra "la fiesta de los últimos 70 años". No parecen discursos des-ideologizados, más bien lo contrario, son mesiánicos y algo lunáticos para los tiempos que corren. Buena parte de la sociedad sin embargo no parece reparar en ello, será cuestión de tiempo para ver entonces ¿what more in the name of God?



