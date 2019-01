Publicidad Si bien Río es sinónimo del Cristo con los brazos abiertos, de Copacabana, Pan de Azúcar, fútbol, carnaval…hay un estado de ánimo que la define, van a estar sonriendo todo el tiempo. No es casualidad el apodo de "Ciudad Maravillosa", es verdaderamente una maravilla a los ojos. Postales desde distintos ángulos, gente linda, olores tropicales, playas increíbles al borde de una ciudad única. No podemos dejar de recomendarla, es un clásico que no pasa de moda, que se reinventa todo el tiempo. No se dejen influenciar por comentarios de gente que no ha estado, estos son los que les hablarán de inseguridad, favelas, atracos y violencia. Está claro que nadie tiene el futuro comprado, y en una ciudad con millones de personas hay delitos como en cualquier otra, pero no son estos tiempos lo violentos que solían ser, ni cerca. Mientras se muevan con respeto seguirán sonriendo. Comenzando por la conectividad aérea, a las mismas aerolíneas de siempre se le suman Emirates con su vuelo nocturno, Gol con varias frecuencias diarias; frecuencias y muchas aerolíneas generan una alta oferta, lo que se traduce en baja de precios. El alojamiento de playa siempre es más económico en Copacabana. La mejor zona de la bahía es cerca del fuerte, y por ende cerca de Ipanema. En este punto estarán centrados para moverse a un lado y al otro. Normalmente los paquetes a Río se venden enlatados por 7 noches, pero los podemos modificar a medida del pasajero o combinar con otro destino cercano (Buzios o Angra por ejemplo). Nunca recomendamos menos de 4 - 5 noches si quieren recorrer la ciudad. Es interesante tener en cuenta que hay City Tours de unas 7 - 8 horas de duración donde visitan en Cristo Redentor, Barrio de Santa Teresa, Catedral, Macaraná y Sambódromo. Las excursiones tienen siempre variantes, agregan o quitan algo. Comencemos por lo que tendremos cerca del alojamiento. No solo existen circuitos turísticos, aquellos que gustan de hacer deportes mientras vacacionan, pueden hacerlo en la orla de Copacabana e Ipanema, esa vereda infinita que respeta el mismo dibujo durante todo el recorrido. Mientras trotan tienen un panorama morro-playa-bahía-cocoteros, nada mal no? Al momento de querer tomar algo de aire pueden parar en cualquiera de los puestos de playa a tomar algo. Si cae el sol comienzan a brotar artistas callejeros, vendedores ambulantes. Los bares tradicionales están al alcance, allí podrán tomar algo frío, pellizcar petiscos o comer en alguna churrasquería. Ipanema y Leblón son la misma bahía, solo que las separa un hilo de agua que desemboca en el mar. Del lado de esta bahía, a comparación de Copacabana van a notar un ambiente más pomposo, pero igual de encantador. Nunca podemos dejar de recomendar que se salgan de las playas clásicas para conocer sobre todo Lapa, y si pueden un viernes. Por la noche se llena de música, de bossa nova y la calle principal se peatonaliza y todo es una fiesta. Visita obligada en Río es el Cristo Redentor y Corcovado, punto emblemático de la ciudad. El monumento tiene 30 metros de altura, se posa sobre el morro al que acceden por taxi, a pie o en funicular. La cumbre del Corcovado pasa los 700 metros de altura y es sin dudas el mejor mirador de la ciudad. Desde acá arriba ven claramente el Maracaná, las distintas bahías de la ciudad, tienen una vista de 360 grados. Mientras suben al Cristo pasarán por el medio del Barrio Santa Teresa, barrio bohemio de Río, donde verán tranvías, murales pintados, bares de mucha originalidad. En el extremo del barrio llegan a la Escalera de Selarón, una escalera interminable que une dos sectores del barrio y está completamente revestida en azulejos de colores, traídos de distintos lugares del mundo. Vale la pena la escalada. Para los que gustamos del fútbol es una visita obligada el Maracaná, una de las catedrales mundiales de este deporte. Pueden llegar fácil en subte (metro). Conviene siempre reservar de ante mano el ingreso y en la visita recorren 3 sectores del estadio que fue sede de la final de la Copa del Mundo de 2.014. Visitarán las tribunas, vestuarios y un museo dedicado a Pelé casi exclusivamente. Y para los que gustan del carnaval, el Sambódromo más famoso del mundo. Por supuesto que el ideal es visitarlo mientras están festejando el Carnaval, pero otra buena semana y mucho menos onerosa es la semana previa, cuando las escuelas de samba están haciendo los ensayos. Por supuesto que quedan infinidad de actividades por desarrollar en Río, pueden visitar favelas (Rocinha es la más conocida), y queda a mitad de camino de Barra de Tijuca. En este distrito de Barra justamente, pueden finalizar un día de playa, es el sector más coqueto del norte de la ciudad. Esta playa es ideal para salir del foco turístico de Río y ponerle el moño al viaje. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Rio de Janeiro

Por Lic. Guillermo Ceballos

