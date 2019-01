Jorge Bader

Un hecho derivado de la urbanización es necesariamente la impermeabilización de suelos naturales. Indudablemente la visión anti desarrollo urbano, en el mundo, frenando el proceso de concentración en ciudades, no ha tenido éxito y la tecnología ha evolucionado en el análisis de las soluciones técnicas para mejorar el escurrimiento y canalizaciones, de modo de garantizar la evacuación de las aguas y el confort urbano. Hace tiempo he tratado el tema y tenemos una recurrencia de inconvenientes derivados de la modificación del régimen de lluvias. Ahora bien, mientras trabajemos en superficie, con la cosmética urbana o las cuestiones periféricas, los problemas seguirán existiendo y muy probablemente agravándose, ya que el análisis del crecimiento es un hecho de planificación urbana con mayúscula. La densificación urbana va de la mano del proyecto de obras de infraestructura acordes a ese desarrollo. Provisión de agua, desagües cloacales y canalizaciones pluviales son los temas centrales de cualquier plan urbano razonable. Y es acá donde siempre hago hincapié. Tenemos un déficit de análisis en esta área y buscamos permanentemente justificar las contingencias, en lugar de planificar para ellas. Los desagües pluviales del centro urbano son antiguos, y en muchos casos insuficientes para este nuevo escenario urbano, construido, con lluvias torrenciales y violentas. La altura del rio es una contingencia adicional ya que los desagües tienen una cota fija, y si el rio sube se complican las cuestiones del escurri-miento rápido. A lo largo de los años se analizaron varios escenarios alternativos. Recuerdo haber visto y oído desde colectores y bombeo, hasta alguna propuesta para canalizar por la calle Belgrano un nuevo conducto con destino al canal paralelo a la vía a lo largo de la Avenida Hipólito Yrigoyen, que, a la sazón, ya es el destino de una parte de los desagües que corren por la calle De Dominicis. Cualesquiera de estas soluciones operan como aliviadores de la fuerte concentración que se produce en la avenida Rocca. Ninguna de esas propuestas por más fundadas o infundadas tuvo entidad suficiente, en la historia de Campana y así estamos. Por más argumentos que se esgriman para justificar lo injustificable, todo lo que se publica, solo apunta a encontrar explicaciones a la imprevisión. Este es un tema de planificación urbana de fondo y el proyecto hidráulico de Campana es un trabajo que necesita abordarse desde lo interdisciplinario y como un hecho multicausal que obliga a estrategias múltiples. Por eso me preocupa cuando para cumplir con la opinión publica simplemente nos escudamos en paredes misteriosas, cuestiones de limpieza y obstrucciones circuns-tanciales o esa insidiosa costumbre que tiene la naturaleza de ensañarse con nosotros y mandarnos agua en forma recurrente. Hace unos años atrás se presentó en Campana el Plan Pro Hidro que genero una obra de canalizaciones pluviales de toda la zona alta desde la avenida Perón hacia el bajo de la ruta 6. Más allá de las posibles contingencias que se ha verificado en la Plaza España, ese colector fue una obra de magnitud con criterio integral. Y antes que alguien observe si esta obra dio o no dio en resultado esperado, quiero solo destacar el procedimiento más que el resultado. En principio allí se recurrió a hidráulica y se analizó con criterio sistémico el total de la cuenca y la solución de fondo. Esto consta en el Plan de Desarrollo Estratégico al cual siempre refiero, ya que, en mi cada vez más acotada memoria, no dejo de recordar, como la única circunstancia de debate público sobre la ciudad y sus aspectos globales. En ese plan, más precisamente en el Plano 9 de anegabilidad se detallan las zonas de riesgo que se subdividen en varias categorías y donde se define como Zona de riesgo alto, los terrenos bajos y anegadizos del sector noroeste de la planta urbana entre otros. Si se revisan los debates de los talleres consta la problemática hidráulica del centro urbano, un tema que corre transversal a todos los gobiernos desde aquel momento. Por eso me parece que, en honor al respeto intelectual que se merece la población, más que operaciones de prensa necesitamos acciones efectivas en el proyecto hidráulico global. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

