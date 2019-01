La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ene/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Reyes"

Por Silvana Bustamante









"Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle." (Mateo 2:1-2) La Biblia no dice mucho de estos magos (sabios). No sabemos cuántos fueron ni de dónde vinieron. la tradición dice que eran hombres de alta posición, pero ¿cómo supieron que la estrella representaba al Mesías? Quizás, recibieron un mensaje de Dios y las instrucciones para encontrar al Mesías. Eruditos, dicen que eran de diferentes lugares, y que representaron al mundo entero al postrarse ante Jesús. Lo importante es que aquellos hombres de tierras lejanas reconocieron en Jesús al Mesías, cuando la mayoría de los sacerdotes de Dios en Israel no lo hicieron. Tristemente, en el transcurso de más de 2000 años, este acto de adoración al Rey del mundo, se ha ido desvirtuando en nuestra sociedad moderna y transformando en una jornada comercial, que lejos de adorar a nuestro Señor y Salvador, llena los bolsillos del comercio, gracias a la ilusión de los niños. ¡Reflexionemos juntos en cuanto a su verdadero significado! ¿Saben nuestros niños lo que cuenta la Biblia acerca de estos sabios del oriente? ¿Ha leído alguna vez a sus hijos este relato la noche del 5 de enero cuando los lleva a dormir? ¿O es simplemente una tradición más sin sentido en su vida? Ahora bien, ¿Qué sucedió verdaderamente esa noche en Belén? Los magos viajaron miles de kilómetros para ver al Rey de los judíos. Cuando lo encontraron, reaccionaron con gozo, adoración y le dieron regalos. Ellos dijeron que habían visto "la estrella" de Jesús, y la siguieron hasta que hallaron al rey, como GPS al guiar a los sabios hasta el pesebre de Belén. Le dieron al niño Jesús, oro, incienso y mirra. Que son símbolos de la identidad de Cristo. El oro era un regalo digno de un rey; el incienso, un regalo para una divinidad; la mirra, una especie para un hombre mortal, que iba a morir. Los magos adoraron a Jesús por lo que Él era. Esta es la esencia de la verdadera adoración: honrar a Cristo por su persona, y estar dispuesto a darle lo que consideramos valioso. Adoremos a Dios porque es perfecto, justo, creador del universo, digno de lo mejor que uno puede dar; lo mejor que podemos ofrecerle al Señor es nuestro corazón, y con él nuestra vida, (no sólo una hora el domingo en la iglesia) esa, es la verdadera adoración al Rey y lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Nuestro deseo como Iglesia del Señor, es que al leer estas líneas podamos reflexionar acerca de nuestra relación con el Rey Jesús, pedirle perdón por nuestros pecados y ofrecerle la vida en verdadera adoración. Hoy en día, el mundo adora tantas cosas, que están muy lejos de Dios y Su Palabra y después nos preguntamos… ¿Por qué hay tanta maldad? ¿A dónde terminará tanta violencia y odio? Pero usted tiene otra opción, elegir a Cristo y entregarle su corazón. Sólo así podrá disfrutar de la Paz y la vida abundante que Él tiene para usted y su familia. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvana Bustamante Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar





