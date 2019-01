Pordenone - 21 de abril de 2018

Giorgio: (Continuación domingo pasado) Nosotros nos consideramos como aquellos que dan un mensaje del Universo cósmico. Nos interesa que la civilización de este Planeta de un salto evolutivo con la filosofía, con las leyes universales, con el amor, etc., no cuál es el sexo en el que un hombre, o una mujer se quieran identificar. Si viviéramos en el año 2000 A. C., o en los años anteriores a que llegara el nocivo desarrollo tecnológico, podríamos afrontar y ayudar a esta civilización con mayor determinación, siguiendo las leyes de Dios, de la naturaleza. Pero hoy en día la humanidad corre el riesgo de extinguirse y nosotros tenemos que pensar únicamente en evitarlo. Tenemos que facilitarle las cosa a cualquiera que haga un aporte en este sentido, con el mensaje del amor entre los pueblos, la justicia, el No a la guerra, la armonía, etc. En este tiempo de emergencia ir en contra de las leyes justas no ayudaría a evitar nuestra extinción. ¡Lo que a mi me importa en esta guerra es simplemente que la persona realice un aporte a la sociedad, trabajando a favor de la vida, no me interesa con qué sexo se identifica, o si su cuerpo está todo tatuado, o cubierto de piercings! Si en cambio se considera normal, va a misa, toma la comunión pero no está dispuesta a dar la vida por una causa justa, la dejo de lado. ¡Jesús era así, es por ello que no Lo soportaban!

Cuando Jesús fue a buscar a Mateo éste se encontraba en un lugar en el que estaban practicando una orgía. Los presentes se avergonzaron, pero Él no juzgó a nadie. Los Apóstoles no Lo entendían y Jesús les explicó lo que os he intentado explicar a vosotros. Eran otros tiempos, a Él no le importaba el pecado sino la salvación de sus almas y lo que habrían podido dar esas personas. En el Evangelio no está escrito pero además de Mateo lo siguieron otras dos, o tres personas. ¡Es por ello que no Lo soportaban! En aquel entonces también estaban los eunucos, los homosexuales... Lo que os quiero decir es que: no tenemos que ser fanáticos. Tenemos que respetar la Ley sin olvidarnos de la enseñanza de Jesús: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Si nos consideramos aparentemente sanos, lo tenemos que recordar cada vez que nos encontramos frente al adulterio, frente a un pecador, frente a un homosexual. En el momento en el cual aquel que es diferente, aquel que es un pecador pero es un genio de la música, del arte, de la literatura, la situación cambia porque es un enviado del Cielo que está dando un mensaje, dándome la posibilidad de redimirme, de entrar al Reino.

Nosotros tenemos que aplicar el discernimiento, siempre, para comprender si una persona es un enviado del Cielo. Yo soy un amante de la música y puedo decir que incluso en este campo han habido muchos genios que, a pesar de que hayan consumido cocaína y bebido hasta morir, han dado un mensaje universal a la humanidad, que será escuchado inclusive por las futuras generaciones extraterrestres. Si fueron en contra de Dios será el Señor quien los castigará pero yo tengo que ser tolerante, no puedo juzgar. Al máximo puedo estar agradecido con ellos y aplaudirlos porque han dado un mensaje y un aporte a la historia de la música mundial. En cambio nosotros, que somos todos "perfectos" ¿qué es lo que damos? Estoy en contra de las drogas y aquí nadie es cocainómano, en todo caso algunos están dando modestamente la vida para atacar a los asesinos criminales que la venden.

Nosotros tenemos que ver las obras que hace una persona, no juzgar sus pecados. Si somos mensajeros de los Hermanos Celestes y queremos salvar a este mundo, tenemos que apreciar a los genios que dan un mensaje. Si nos miráramos al espejo y dijéramos la verdad sobre nuestros pecados no estaríamos en una situación muy buena.

Jesús dijo: "Y Jesús dijo: ´Yo vine a este mundo para juicio; para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos´. Algunos de los fariseos que estaban con Él oyeron esto y le dijeron: ´¿Acaso nosotros también somos ciegos?´ Jesús les dijo: ´Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; pero ahora, porque decís´: ´Vemos, vuestro pecado permanece´."

