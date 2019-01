La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ene/2019 Campanenses de Primera:

El delantero campanense dejó Defensores de Belgrano para sumarse a Técnico Universitario. El campanense Diego Dorregaray confirmó que en este 2019 regresará a la Primera División del fútbol ecuatoriano: después de su experiencia en Guayaquil City, ahora será Técnico Universitario su nuevo destino. "Fonito", de 26 años, debutó en Primera División en Puerto Nuevo y posteriormente pasó por Sportivo Barracas y Atlanta antes de recalar en Guayaquil City, su primera experiencia en Ecuador. Allí, después de 36 partidos y 8 goles no encontró continuidad y, por ello, en el segundo semestre del año pasado se incorporó a Defensores de Belgrano, recientemente ascendido a la Primera B Nacional. Sin regularidad en el Dragón (jugó 11 partidos e hizo un gol), Dorregaray volvió a considerar la posibilidad de emigrar a Ecuador a partir de un interés de Técnico Universitario, equipo que terminó en la novena posición en el último torneo. "Estoy contento de volver al fútbol ecuatoriano, voy a tener una revancha", señaló "Fonito" en diálogo con Radio Centro de Ambato. Con este nuevo destino, Dorregaray se suma a Adrián Martínez, otro campanense que juega en la Primera División de un país sudamericano (que no sea Argentina). El ex delantero de Defensores Unidos y Atlanta dio recientemente un pase adelante en su carrera en Paraguay tras firmar con Libertad de ese país después de una muy buena experiencia en Sol de América.

