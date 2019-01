La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ene/2019 Breves: Fútbol







SIGALI ARRANCÓ EN RACING El defensor campanense Leonardo Sigali regresó a los entrenamientos con Racing Club el pasado jueves en el Cilindro de Avellaneda. El jugador de nuestra ciudad es uno de los baluartes del equipo que dirige Eduardo "Chacho" Coudet, único líder de la Superliga 2018/19 con 36 puntos, seis más que su escolta Defensa y Justicia (30, aunque con un partido menos). Para esta segunda parte del campeonato, Racing ya no tendrá a Gustavo Bou (rescindió) y para cubrir esa vacante apuntó sus cañones a Darío Cvitanich. La alternativa al atacante de Banfield sería Santiago "Morro" García, el goleador de Godoy Cruz. MONETTI EN SAN LORENZO El arquero Fernando Monetti (ex Atlético Nacional de Medellín) firmó ayer el contrato que lo ligará a San Lorenzo de Almagro y de esa manera se convirtió en el tercer refuerzo del equipo que dirige Jorge Almirón, quien ya había sumado a los colombianos Raúl Loaiza (mediocampista central) y Gustavo Torres (delantero por afuera), también provenientes del mismo equipo colombiano. GUILLERMO PRESENTADO Guillermo Barros Schelotto fue presentado como nuevo director técnico de Los Angeles Galaxy, uno de los equipos más importantes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. "Es una gran oportunidad para mí y estoy emocionado por comenzar", señaló el Mellizo, quien dirigirá, entre otros, al delantero sueco Zlatan Ibrahimovic. EL SUB 20 SE PREPARA La Seleccción Argentina Sub 20 se entrena bajo las órdenes de Fernando Batista de cara al Sudamericano que se realizara en Chile y que tendrá al equipo nacional debutando el 20 de enero frente a Paraguay. El entrenador sufrió la baja por lesión de Ezequiel Barco (ex Independiente, hoy en Atlanta United), pero ya definió su reemplazo: Gonzalo Maroni (actualmente en Talleres, pero cuyo pase pertenece a Boca). Los 23 convocados por Batista son: Nehuén Pérez, Aaron Barquett, Fausto Vera (Argentinos Juniors), Manuel Roffo, Leonardo Balerdi, Agustín Almendra (Boca Juniors), Facundo Mura, Jerónimo Portau (Estudiantes de La Plata), Facundo Colidio (Inter de Italia), Pedro De la Vega, Lautaro Morales (Lanús), Aníbal Moreno (Newells Old Boys), Maximiliano Romero (PSV), Santiago Sosa, Julián Álvarez (River), Francesco Lo Celso (Rosario Central), Elías Pereyra, Adolfo Gaich, Manuel Insaurralde (San Lorenzo), Facundo Medina, Gonzalo Maroni (Talleres), Francisco Ortega y Thiago Almada (Vélez Sarsfield). En este certamen, Argentina buscará la clasificación al Mundial Sub 20 que se realizará en Polonia del 23 de mayo al 15 de junio.

