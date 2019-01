La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ene/2019 Nacional B:

Villa Dálmine viaja esta tarde rumbo a Colón







Mañana comenzará con la semana más exigente de la pretemporada. Federico Jourdan sigue sin resolver su situación. Esta tarde, el plantel de Villa Dálmine pondrá rumbo a Colón, en la provincia de Entre Ríos, donde realizará la semana más exigente de la preparación para la segunda mitad del campeonato de la Primera B Nacional. El Violeta retomó los entrenamientos el pasado jueves y trabajó hasta ayer al mediodía en tres días que el cuerpo técnico aprovechó para la realización de exámenes médicos, evaluaciones físicas y de "poner a tono" a los jugadores para encarar esta exigente semana de la mejor manera. En Colón habrá doble y triple turno, con trabajos físicos durante la mañana y con pelota por la tarde. Allí, entonces, de a poco empezarán a verse detalles tácticos que Walter Otta y Félix Benito buscan implementar en este equipo, especialmente en el aspecto defensivo. En ese sentido, el cuerpo técnico deberá trabajar también para configurar el mediocampo, la zona que más interrogantes plantea hoy. Es que Cristian "Jopito" Álvarez, quien se destacó como "doble 5" junto a Matías Ballini en los últimos dos partidos, regresó (como ya se sabía) al fútbol colombiano (jugará en el América de Cali). Mientras que Federico Jourdan no se reincorporó al plantel (tendría una oferta de un club de Primera División de un país vecino), abriendo una duda que nadie esperaba en Mitre y Puccini. Así, crece la necesidad de Villa Dálmine de incorporar un mediocampista como segundo refuerzo en este receso y el apuntado principal es Marcos Rivadero (10 partidos y 3 goles en su anterior paso por el club). Sin embargo, las negociaciones por el cordobés, quien jugó en el Violeta durante el primer semestre de 2018 bajo las órdenes de Felipe De la Riva, no habrían tenido avances significativos en los últimos días. Mientras tanto, el viernes ya se sumó el marcador central izquierdo Mauro Gastón Martínez (27 años), quien será parte de la delegación que esta noche se instalará en Colón. En la ciudad entrerriana, Villa Dálmine ya tiene confirmado un amistoso con Juventud Unida de Gualeguaychú, aunque también es probable que realice un segundo ensayo con algún conjunto de la zona. Luego, a su regreso a Campana, se medirá el miércoles 16 con San Martín de Tucumán y el sábado 19 frente a Colegiales. Seguramente, en la semana del 21 de enero se sumen uno o dos partidos amistosos más, pensando que en la semana del 28 el plantel viajará rumbo a Rafaela, donde el viernes 1º de febrero retomará la competencia oficial en un duro cruce frente a "La Crema". DELEGACIÓN A COLÓN Los jugadores citados para viajar esta tarde rumbo a Colon son los arqueros Juan Ignacio Dobboletta, Juan Manuel Ojeda y Juan Pablo Lungarzo; los defensores Nicolás Sansotre, Agustín Bellone, Fernando Alarcón, Federico Godoy, Mauro Gastón Martínez, Marcelo Tinari, Cristian González, Marcos Martinich y Juan Ignacio Alvacete; los volantes Matías Ballini, Emanuel Molina, Renzo Spinaci, Federico Recalde, Lucas Cuevas, David Gallardo, Nahuel Yaqué y Alfredo Dinelli; y los delanteros Mariano Miño, Martín Comachi, Ijiel Protti, Marcelo Estigarribia, Germán Lesman, Francisco Nouet, Gastón Martiré y Juan Manuel Mazzocchi.

EL PLANTEL VIOLETA AYER POR LA MAÑANA TRABAJÓ POR ÚLTIMA VEZ ANTES DE PARTIR RUMBO A COLÓN. OTTA: "ESPERAMOS PODER METER NUESTRA IDEA" El DT Violeta hizo un balance de los primeros tres entrenamientos y se refirió a la semana que se viene en Colón. En el caluroso mediodía de ayer en Mitre y Puccini, el DT de Villa Dálmine, Walter Nicolás Otta, dialogó con La Auténtica Defensa para hacer un balance de los primeros tres entrenamientos del año y del trabajo que se le viene por delante al cuerpo técnico en Colón, donde a partir de mañana el Violeta realizará la semana más exigente de esta pretemporada de que decantará en la segunda mitad del campeonato de la Primera B Nacional. -¿Cuál es el balance de estos primeros tres entrenamientos del año? -Positivo porque los jugadores vinieron todos en el peso en que tenían que venir y están bien físicamente, porque han hecho el trabajo que el profe (Daniel Robina) les mandó (para el receso). Así que, en ese sentido, positivo y también por poder contar ya con el primer refuerzo (el defensor Mauro Gastón Martínez), que estará con nosotros en esta semana en Colón. Lo único negativo es el conflicto que lamentablemente está teniendo Federico Jourdan, cuya salida a nosotros nos perjudicaría (tendría una oferta para continuar su carrera en la Primera División de un país vecino). Ojalá que pueda solucionarlo y regresar al club. -¿Pudiste hablar con él? -Sí, ya hablé con él y con su representante, como lo han hecho todos, pero bueno… -En estos primeros entrenamientos se notó un muy clima entre los jugadores. -Es clave. En este grupo hay muchos chicos jóvenes y se llevan muy bien entre ellos, se respetan mucho. El que está afuera ayuda mucho, apoya, compite y no deja relajar a nadie. La verdad es que en ese sentido estamos muy contentos. Esperamos ahora mantener el nivel futbolístico y hacer una buena campaña para mantener la categoría y ver si podemos luchar por ingresar al Reducido. Ojalá lo podamos lograr. -¿Qué se buscará en esta semana de pretemporada en Colón? -Esperamos poder meter la idea nuestra. Si bien llevamos ya dos meses de trabajo, era muy difícil llegar y cambiar rotundamente las formas. Ahora sí vamos a tratar de implementar nuestra forma, sobre todo en la manera de defender. -¿Qué esperás para el reinicio del campeonato? -Empezar bien, ganando.

"NICO" OTTA, DIALOGANDO CON SU AYUDANTE FÉLIX BENITO.



