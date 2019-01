La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ene/2019 Rincón Tuerca







TC MOURAS: La categoría a través de sus dirigentes ya confirmó que el arranque del campeonato 2019 será el próximo 3 de febrero en el autódromo de Concepción del Uruguay junto al TC Pista Mouras y la Fórmula Metropolitana. DEBUT: En la categoría TC Pista Mouras se producirá el debut de un chico de tan solo quince años sembrando un hecho histórico para la categoría mencionada. EVALUAR: Luego del Subcampeonato obtenido por Pablo Clerici en la categoría Kart Plus en la Clase Master "A" el piloto local está evaluando cambiar de Clase y sumarse a la Potenciada tema que está conversando con su equipo. CURIOSO: Días atrás y continuando con Clerici recibió un ofrecimiento para sumarse a un equipo pero periodístico donde el hecho es curioso y fue sorpresivo para nuestro personaje que aún lo está pensando donde no negó la invitación aunque no definió los pasos a seguir. Que dirá Franchesco? DEMOSTRAR: En el brindis de fin de año organizado al periodismo por parte de la actual gestión municipal se pudo ver a los componentes del equipo de Estilo "A" demostrar que a la hora de las razones gastronómicas no pasaron desapercibido para nadie. CUMPLIR: Ahora la comida no es un problema para estos muchachos encabezado por Miguel Pilon que tocando de primera con Babilonia no quedó plato sin probar dejando una clara demostración que cuando invitan hay que cumplir con todo lo que te ofrecen. VISITA: El taller de Dimeglio recibió días atrás la visita de su amigo Alberto Errecart que fue bien acompañado al frente de la delegación que viajó hasta el lugar señalado y allí pasaron un buen momento. Mirá vos!! REALIZAR: Entusiasmado por realizar una peña en su ciudad natal Algarrobo el periodista Darío Sanchez ya está trabajando para esto. Lo que aún no está definido si será para el automovilismo o para el fútbol donde es hincha de Ford y de Villa Dálmine. CAMPEONES: Tras finalizar el campeonato por parte de la categoría Kart Plus sus campeones fueron en Promocional: Dante Giordano. Pre Juniors: Valentino Quatrocchi. Juniors: Máximo Coronel. Cajero Menores: 150 cc: Stefano Torresi. Cajero Mayores 150 cc Maximiliano Anselmo. Master A: Facundo Traverso. Master B: Marcelo Ferrand. Master C: Juan Manuel Perea y Potenciada: Juan Suarez. ENTREVER: En rueda de amigos Gastón Gasperini dejó entrever que tiene la intención de volver a la Kart Plus a la Clase Potenciada para realizar una temporada completa. De lograrlo bienvenido! GIRAR: En la inauguración de la Rocca Nueva se pudo ver girar al primer auto argentino Manuel Iglesias de la mano del presidente del Club Adrián Chiorazzo que contó con el respaldo institucional de Carlos Debesa. Dos para triunfar!! AUSENCIA: En ese desfile hubo algunos autos históricos que deambularon por dicha avenida donde se notó la ausencia de las cupecitas del TC del Ayer que también cuidada se las ve en cada encuentro. FIRME: Parece ser que lo de Silvestre Gallo viene firme para tener el auto para sumarse ala categoría GT 900 y el Fiat sigue su desarrollo en el Taller de Diego Fangio que tiene a su cargo la atención total del auto. ARRANCAR: Continuando con Fangio estuvo en Campana cenando en la casa de su amigo Juan Carlos Muñoz y ese encuentro familiar sirvió además para comenzar a cerrar como será la próxima temporada deportiva donde preparador y piloto consideraron que Santiago hijo de Juancho arranque en la Alta Competencia con el aval de la mamá. SOÑAR: No muchos saben que Hernán Degiaccobi viene armando un Ford Falcon con toda la pimienta para luego deambular por las arterias de nuestra ciudad. Cuentan que se trabaja hasta el último detalle para tener ese auto que el "Kevi" siempre soñó. NOCTURNO: El nocturno de karting ya está confirmado pata el mes de febrero por parte de los organizadores en el kartódromo de Zárate para todo piloto con licencia deportiva para evitar algún problema. ASADO: El asado clásico de fin de año se desarrolló para todo el equipo en el Taller de Juan Sbarra y estuvieron casi todos ante la ausencia del flamante campeón de la Clase Tres de Alma Nicolás Richard que no fue de la partida. No le dijeron que no debía pagar? PREMIAR: El círculo de periodistas deportivos de Zárate premió a los diferentes deportistas de las distintas actividades en el rubro del automovilismo fueron destacados: Emanuel Falivene, Pablo Oliver y Franco Rodriguez en Karting y Juan Carlos Bava en autos de competición. INCENTIVAR: Dicen que el triunfo de Franco Rodriguez le dio un incentivo mayor para continuar este año en la categoría Rotax con el mismo equipo sin saber si contará con la ayuda espiritual del Gringo "Del Bianco". TRABAJOS: Luego de las vacaciones merecidas Gastón Fernandez comenzará los trabajos en su auto de los chasis del Regional ya pensando en el inicio de este campeonato con la colaboración de su padre Ruben que está desde el primer momento que el nene quiso correr. HIJA: En extensa nota televisiva Daniel Berra contó cosas de su vida y al referirse a su hija que si le hubiese gustado correr no estaría de acuerdo para que suba a un auto de competición con todo lo que eso implica. GANAS: Damian Toledo tiene la sana intención de continuar corriendo en la categoría Alma a pesar que se hace difícil reunir el dinero para estar en pista. En principio las ganas están latente y verá como maneja la situación. HERMANO: En cuanto a su hermano Gabriel sigue pregonando que en el barrio Tavella construirá un taller de jerarquía para armar y atender motores para el karting. Sus amigos están desconcertados porque no saben si es un sueño una posibilidad o una cartita que le escribió a los reyes magos don Toledo.. PASION: Para cerrar este informe de la Dinastía Toledo el papá Antonio cree que la pasión que siempre sintió por el automovilismo se la trasladó a sus hijos y por esto los ve muy ligados con este deporte que en algún momento lo tuvo como protagonista en el TC Regional y en el TC del Oeste al popular "Colibrí". AUMENTO: Como era de imaginar a partir de este año la licencia médica y la licencia deportiva sufrirán un aumento entre el treinta y cinco y un cuarenta por ciento para poder estar en carrera en cualquier categoría en el 2019. CONTAR: En la inauguración de su nuevo local comercial en la vecina ciudad de Zárate Gonzalo Di Nardo contó que aún mantiene su auto para la Clase Dos de Alma con el cual no definió si lo va a alquilar o vender. PODRA: Nunca dejó de seguir muy de cerca el mundo del karting y Daniel Olivera aún no sabe si podrá este año correr alguna carrera aunque habló con quienes siempre le dieron una ayuda y no descarta hacerlo que tanto le agrada que es correr. Quizás el nocturno lo encuentre participando del mismo. MOSTRAR: El flamante campeón Facundo Traverso en la categoría Kart Plus está por estas horas definiendo si se quedan para mostrar el Uno o cambia de Clase para esta temporada. MOVIL: Como ya contamos en su momento en esta sección Matías Benevento ex piloto de la Clase Dos de Alma está abocado a su otra pasión que es el fútbol y por tal es dirigente del Club Villa Dálmine donde días atrás adquirió un puesto móvil ubicado en la avenida Rocca para tener una tienda oficial para adquirir la indumentaria del violeta. No contábamos con tu astucia! ABRIR: Ante el reclamo de sus clientes Andrés Romero no descarta abrir un local en la ciudad de Campana donde viene comercializando todo tipo de repuestos para motos y motonetas de colección antiguas con el complemento de lo actual en la vecina ciudad de Zárate. BINOMIO: Lauro Guido sigue entusiasmo con lograr hacer un Binomio con Mazzitelli para que este año corran juntos en los chasis del Regional con el mismo auto que en su momento fuera del limeño. NEGOCIO: Aún no pudo concretar el negocio de adquirir la Cupecita que pretende Andrés Rivero para sumarse ala categoría de las cupecitas del TC del ayer. Si bien algo ya se habló y el "Gauchito" ahora debe definir. DESEOS: En los saludos que la gente realizaba por el Canal local para estas fiestas se lo pudo ver a Victor Amaranto muy bien acompañado dejando deseos de un buen año y destacar su condición de abuelo. Que jugador el navegante! APARECER: Dentro de este contexto del envío televisivo también apareció Hugo Crevani que llamó a la paz, que se terminen las peleas, basta de grietas y a unir, unir, unirse. Nace un nuevo político? INTENTAR: De cara a la carrera del enduro en la Costa Argentina todo el equipo de Carlos Debesa trabaja para poner sus cuatriciclos y motos a la altura de las circunstancias donde se intentará volver a ganar como en la última edición. DESAFIO: El ex piloto de la Fórmula Uno Fernando Alonso quien ganara dos campeonatos en la categoría ahora va por mas y se plantea un nuevo desafío donde quiere participar en el Dakar 2010 y quienes tienen a cargo esta competencia tan particular vieron con muy buenos ojos la llegada del español.

