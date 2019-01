La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/ene/2019 Psoriasis: una nueva terapia mejora entre el 90 y el 100% de las lesiones de la piel







Demostró reducir las escamaciones. La enfermedad afecta a unos 800 mil argentinos y no tiene cura. Es importante la consulta con el dermatólogo.Es importante la consulta con el dermatólogo. Una nueva terapia aprobada recientemente por la Anmat demostró reducir entre un 90 y un 100% las escamaciones de la piel en pacientes con psoriasis, una enfermedad inflamatoria autoinmune y crónica que afecta a unos 800 mil argentinos y no tiene cura, informaron especialistas. "Cuando una persona tiene lesiones eritematosas que le arden y la obligan a rascarse el cuerpo constantemente dejando escamas que son necesarias de barrer, notamos que la calidad de vida no es buena. Es necesario contar con un tratamiento que revierta la enfermedad y posibilite al paciente llevar una vida normal", asegura el dermatólogo Ricardo Galimberti (MN 43879) El titular de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Medicina de la UBA explicó que lo novedoso de la droga, llamada Ixekizumab, un anticuerpo monoclonal que acaba de aprobarse y ya está disponible en las farmacias del país, es que logra "en la mayoría de los pacientes mejoras del 90% al cabo de 12 semanas, mientras que un porcentaje significativo logra eliminar las lesiones de su piel por completo". "Esto significa sencillamente que la enfermedad prácticamente deja de afectar la calidad de vida del paciente en la medida en que pueda seguir el tratamiento, con el impacto que eso tiene en su vida social, laboral y afectiva", destacó Galimberti. La nueva terapia había sido aprobada en Estados Unidos en marzo de 2016 para casos de psoriasis moderada a severa en los que otros tratamientos sistémicos no habían dado resultado. En los ensayos clínicos realizados en ese país, el tratamiento logró eliminar en el 70% de los casos más del 90% de las lesiones de la piel en 12 semanas, y en el 40% la placa psoriásica remitió completamente. "Lo primero que desaparece con el tratamiento es el prurito, una verdadera tortura para el paciente porque le impide dormir y facilita el desarrollo de infecciones al rascarse. Con esta terapia vuelve a tener la piel normal, puede tener una vida de pareja también normal, reunirse con su familia y sus hijos o estar en su ámbito de trabajo sin sentir rechazo", enfatizó Galimberti. Las estadísticas de la psoriasis De acuerdo a una encuesta realizada por la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (Aepso), ocho de cada diez pacientes sostienen que tuvieron que modificar su forma de vestir por la enfermedad y que cuatro de cada diez dejaron de participar en actividades sociales por el estado de su piel. Aunque no hay estadísticas certeras a nivel local, se estima por extrapolación de datos de estudios hechos en el exterior que un 2% de la población argentina padecería psoriasis, es decir, unas 800.000 personas. Si bien no hay una edad límite para la aparición de la enfermedad, lo más común es que se manifieste después de los 25 años, aunque también hay casos en niños. El 90% de las veces se manifiesta en forma de lesiones cutáneas, pero es una patología compleja que tiene su origen en el sistema inmunológico.



