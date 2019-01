Recuperaron la Honda Tornado

El viernes se viralizó el video de cómo dos cacos se la llevaban de la vereda de Bertolini y Varela a plena luz del día.

"Les cuento que recuperé la moto, o la mitad toda desarmada. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron compartiendo el video y las fotos. Pasado el mal trago que me hicieron pasar estos hdp, muchas gracias de verdad. Me siento feliz por la actitud y actuación de todos", escribió en su muro Silvio Pereyro quien el viernes por la tarde vio en vivo por las cámaras de seguridad de su negocio cómo dos cacos se llevaban su Honda Tornado roja.

Todo sucedió cerca de las 17:30 del viernes, en la vereda de Varela y Bertolini cuando llegan dos sujetos en una moto de baja cilindrada y uno de ellos se baja para llevarse a pie a la Honda. Inmediatamente, el dueño subió el video las diferentes redes sociales e incluso capturas con los rostros de los dos malvivientes que si bien son jóvenes, claramente también son mayores de edad.