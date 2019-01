Crudo y urbano

P U B L I C





NOTICIA RELACIONADA: El tapial

Por Pablo Gianna "Me gustan los personajes vagos y que viven un poco en una situación incierta", detalla Pablo Gianna quien, a partir de hoy, comenzará a compartir sus poemas y cuentos en estas páginas. Nuestra época está marcada por la proliferación de imágenes y textos, todo aquello que podemos denominar como "lectura", sigue predominando en nuestras prácticas cotidianas. A pesar del protagonismo de los medios electrónicos, las prácticas de lectura y escritura están lejos de desaparecer, muy por el contrario, integran estos nuevos medios transformándose y redefiniéndose constantemente. En este caso se suma a La Auténtica Defensa como columnista nuestro vecino Pablo Gianna (31) quien a partir de hoy comenzará a publicar sus poemas y cuentos en nuestras páginas. "Creo que los lectores van a encontrar una escritura de simple narración pero de un sentimiento muy profundo y algo oscuro; como si me hubiese sacado una selfie en los restos del Titanic en el fondo del océano", asegura. Pablo se adentró a escribir cuentos y poemas hace sólo tres años aproximadamente. "Antes escribía solo canciones pero cuando comencé con los cuentos y poemas fue una noche muy intensa en soledad. La primera publicación la hice en Facebook y fue un poema que describía lo que había hecho ese día desde que me levanté hasta que me serví el primer trago", recuerda. Los blogs nos muestran hoy en día que pueden erigirse como lugar de experimentación literaria y también acaso como una marca generacional, pero en cualquier caso son capaces de operar transformaciones en cómo leemos y escribimos. Gianna experimentó volcar sus escritos en su blog (http://pablogianna.blogspot.com/) para llegar a sus primeros lectores. Según explica, le gustan varios géneros, desde las novelas románticas históricas de Isabel Allende hasta la literatura explícita de Bukowski. "Hay mucho de mi personalidad en los cuentos. Pero sobre todo en los poemas que no son ficticios. Creo que mi literatura pertenece a una corriente realista, urbana, y muy cruda; muy visceral, hay un mensaje en mis cuentos de crítica social" dice sobre sí, y acerca de sus personajes, comenta: "Me gustan los personajes vagos y que viven un poco en una situación incierta", detalla. Algunos de sus favoritos son Alex de "La naranja mecánica", o el personaje autobiográfico de Bukowski en la novela "Mujeres". "Me encanta el género policial y sería un desafío, tenés que meterte en el papel de victimario, víctima, entorno e investigadores". Otra de sus pasiones es la música. No quiere dar consejos pero a quienes estén interesados en lo que él hace recomienda: "escriban lo que sientan; y si pueden leer, mejor. Eso ayuda". Actualmente está trabajando en la edición de su primer libro, y está grabando canciones nuevas de su autoría para compartir en YouTube y Spotify. Sin más presentaciones los dejamos con "El tapial".





Crudo y urbano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: