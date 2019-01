Así lo indicó el concejal Carlos Cazador, al tiempo que sostuvo: "Los kirchneristas ahora salen a criticar las obras que ellos mismos hicieron mal o simplemente no hicieron". "Los kirchneristas ahora salen a criticar las obras que ellos mismos hicieron mal o simplemente no hicieron, sin saber qué pasó con los fondos que estaban destinados para realizarlas", sentenció el concejal del bloque Cambiemos Carlos Cazador sobre el barrio Dignidad. Y agregó: "Romano vive en Zárate y ahora está descubriendo lo que el partido político que él representa no hizo en los últimos veinte años" "En la gestión anterior, a través de la asociación civil ‘Convivencia’, iniciaron la obra del barrio Dignidad que nunca terminó y no se aclaró que pasaba con los millones de pesos que estaban destinados para llevarla a cabo", cuestionó el legislador oficialista. "El barrio cuenta con problemas estructurales desde sus inicios porque la gestión anterior nunca la terminó, hizo muy mal la obra cloacal y dejaron que lo usurparan para encubrir todo lo que se había hecho mal", aseguró Cazador. Por último Cazador aseveró que "con total hipocresía y mintiéndole a los vecinos hablan que van a usar fondos del HCD para hacer una obra, algo que está totalmente prohibido por la ley, que igualmente en este año electoral y con una oposición que no conoce la ciudad y que son como turistas, seguramente vamos a escuchar muchas incoherencias como esta".

´El barrio Dignidad cuenta con problemas estructurales desde sus inicios porque la gestión anterior nunca la terminó´, dijo Carlos Cazador



Cazador:

"Romano está conociendo Campana y descubriendo lo que el kirchnerismo no hizo en veinte años"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: