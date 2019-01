"Mauricio Macri será nuestro candidato a presidente este año", declaró el senador y titular del partido, Humberto Schiavoni El senador y titular del PRO Humberto Schiavoni reclamó no "especular más" y ratificó que "naturalmente" el presidente Mauricio Macri será candidato a la reelección. "No especulemos más; es naturalmente Mauricio Macri el candidato a presidente. De eso no hay duda alguna. Esto lo vengo sosteniendo hace un año", enfatizó Schiavoni. El legislador misionero subrayó: "Le reconfirmo: Mauricio Macri será nuestro candidato a presidente este año. En tanto que Horacio Rodríguez Larreta será candidato a jefe de Gobierno porteño; María Eugenia Vidal irá por un segundo mandato en provincia de Buenos Aires al igual que Gerardo Morales en Jujuy". "Lástima que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo no puede ir por un nuevo mandato porque la Constitución provincial se lo impide", agregó.

"No especulemos más; es naturalmente Mauricio Macri el candidato a presidente", dijo ayer el senador y titular del PRO, Humberto Schiavoni



Aseguran que Macri será candidato a la reelección

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: