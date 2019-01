Colella amplió la denuncia contra Abella: "El poder le cambió la personalidad"

El edil declaró en la UFI 1, donde cursa un expediente por abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario público. El concejal del bloque Red por Argentina, Marco Colella, amplió en la UFI 1 la denuncia contra el intendente Abella y parte de la primera plana de funcionarios municipales, a los que acusa de abuso de poder e incumplimiento del deber de funcionario público por no pagarles en tiempo y forma los sueldos a su secretario administrativo y a los cuatro asesores que tiene contratados la oposición. "Esta mañana (por ayer) me presenté a ampliar la denuncia por abuso de poder e incumpliendo de sus deberes como funcionarios", confirmó Colella en diálogo con este medio. El edil señaló que las personas afectadas por el supuesto mal desempeño del jefe comunal y algunos de sus colaboradores -entre ellos, la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz- "pasaron las Fiestas sin haber cobrado el medio aguinaldo y el sueldo de diciembre y sin tener en su poder los recibos de sueldo del mes de noviembre". Sostuvo que este accionar del Municipio constituye una "represalia" de Abella tras haber perdido el control del HCD y no poder tratar "proyectos que él piensa que son importantes" para la ciudad. "Es una decisión autoritaria y prepotente, ya que usa las herramientas del Estado para implementar las más oscuras y anti democráticas maneras de ejercer presión", aseguró el concejal. "Hay 1.700 empleados municipales que sí cobraron y solo 5 que no, lo que se corresponde con decisiones que reflejan lo peor de la vieja política", fustigó Colella. Además, afirmó que a Abella "poco le importa ir en contra de las reglas y las disposiciones de la Justicia", actitud que -consideró- es provocada por un cambio de "personalidad" en el intendente debido al poder. "Creo que el poder cambió la personalidad del intendente. Lo invito a reflexionar y recuperar el camino del consenso", manifestó Colella. En los próximos días, según adelantó el propio concejal, serán llamados a declarar los asesores y el secretario administrativo del Concejo Deliberante afectados.

Colella apunta contra el jefe comunal y avanza con sus acusaciones en la Justicia.



Colella amplió la denuncia contra Abella: "El poder le cambió la personalidad"

