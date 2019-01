Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 08/ene/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 08/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

FLYBONDI El Gobierno autorizó oficialmente ayer a los trabajadores de la línea aérea Flybondi a agruparse en una asociación sindical propia, por fuera de los gremios ya existentes en el sector aeronáutico. "Inscríbese en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores a la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi Líneas Aéreas, con domicilio en Montevideo Nº 550, 1º "A", de la Ciudad de Córdoba, con carácter de Asociación Gremial de primer grado, para agrupar a la totalidad de los trabajadores que presten servicios bajo relación de dependencia" en esa empresa, según el texto oficial. Trabajo estableció que podrán mantener la afiliación los trabajadores que alcancen la jubilación, "siempre que se hubieren encontrado afiliados a la entidad al momento de acceder a dicha prestación". EMBAJADA EN SIDNEY Policías y bomberos ingresaron ayer a las oficinas del consulado argentino en Sydney, la principal ciudad australiana, luego de que se detectara la presencia de un paquete con un "polvo blanco sospechoso", informaron medios de prensa de ese país. El episodio se registró ayer lunes por la mañana en las oficinas del consulado argentino en el distrito empresarial de Sydney. El polvo fue hallado en envoltorios plásticos dentro de un sobre, según trascendió. Hasta el lugar llegaron cuatro patrulleros y tres autobombas, así como paramédicos, mientras una parte del edificio fue evacuada. BALCON Al menos tres personas resultaron heridas ayer al caer mampostería de un balcón de un edificio del barrio porteño de La Recoleta, según informaropn fuentes policiales. Como consecuencia de la por caída de la mampostería del balcón tres personas, entre ellas un obrero, sufrieron lesiones y fueron derivada a un centro asistencial de la zona. En el lugar trabajaban personal del SAME, Bomberos de CABA y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. SOLA - PESADILLA El diputado nacional Felipe Solá consideró que la oposición política tiene la "obligación" de obtener un triunfo en las próximas elecciones porque un nuevo periodo del actual gobierno nacional sería "una pesadilla con los ojos abiertos". "Imaginar cuatro años más de (el presidente Mauricio) Macri es muy difícil, es una pesadilla con los ojos abiertos. Hay una obligación de ganar, y para ganar es necesaria la unidad, no hay otro camino", manifestó Solá. Sin embargo, el ex gobernador de Buenos Aires cuestionó a quienes pretenden que el Partido Justicialista lleve adelante las PASO con todas las figuras con intención de candidatearse en las elecciones presidenciales. BULLRICH La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer que los extranjeros que ingresen al país deben aceptar las leyes vigentes y que el Gobierno intentará establecer una ley para la rápida expulsión aquellos que cometan delitos. "El objetivo es que todo aquel que se radique en la Argentina lo haga con el objetivo de colaboración, de sentar su familia y sus bases, pero que no venga a delinquir", manifestó Bullrich en declaraciones a radio Mitre. "Este es un proceso que comenzó con el dictado de un decreto por parte del presidente de la Nación (Mauricio Macri) hace ya dos años. Ahora lo encabeza migraciones, y nosotros (el ministerio de Seguridad) somos la fuerza de apoyo", añadió.

