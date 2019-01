"Epa, Perro… ¿qué te pasa? ¿Así arrancás el año?", le dije a mi amigo al que encontré particularmente apagado. Como con la mirada sin brillo. Temía que se le haya muerto un ser querido pero no me atreví a preguntar mientras le daba unas palmaditas en la espalda y me sentaba a su lado. La miré a Soledad, como preguntándole, y ella se remitió a levantar las cejas y mirar en ángulo para un costado; mientras ya le daba los dos golpes a la máquina para llenar de café el filtro y se escuchaba el rugido del vapor espumando la leche.

El Perro ni me miró y empezó su soliloquio. "Ni el Año Nuevo del 1976 fue tan triste. Porque aquel fue un golpe cívico – militar, y las cosas estaban, supuestamente tan mal, que el clima optimista se sostuvo hasta el Mundial 78. Para colmo, lo ganamos. No existían la big data ni la manipulación por las redes sociales, pero en las lunetas de los autos todos pegaban la calcomanía de la bandera argentina con la frase que decía ‘Los argentinos somos derechos y humanos’. Incluso la revista Gente sacó una serie de postales para enviar a Europa y así contrarrestar la campaña de desprestigio que "injustamente" se realizaba contra la Argentina. Olvidáte que Mirtha Legrand, ingenuamente o no, hacía su parte. No la comparo con el gurka de Bernardo Neustadt, pero es responsable. La cuestión es que nuestra deuda externa creció de 5 mil a 30 mil millones de dólares, incluyendo la nacionalización de deudas privadas como las de SOCMA, liderada por el papá del actual presidente de la Argentina. Ahora suena un vuelto, pero eran otros dólares: agregále por lo menos un cero. Tenés que pensarlo en términos de PBI para entender. Y mayormente, creció ilegítimamente por el negocio de la bicicleta financiera que generó el gobierno. Todas las grandes compañías hicieron jugosas ganancias en el mercado especulativo, que en vez de reinvertir fugaron al exterior. Pero al mismo tiempo se endeudaron hasta cifras que no pudieron pagar. Por esto el régimen de facto, con Cavallo en el BCRA, decidió un salvataje que consistió en estatizar los pasivos de las corporaciones en 1982. Ahí el grupo Macri le transfirió al Estado U$S 170 millones de endeudamiento. Desde entonces, hasta ahora, pasamos de tener los 4 climas, a ser gobernados por los 4 Ginetes del Apocalipsis. Se cerró el círculo"...

"Pero tranquilo Perro… ¿no estás exagerando? No te voy a decir que estamos para tirar manteca al techo, pero la cosa se va a enderezar. Fijáte que en noviembre tuvimos superávit en la balanza comercial. El dólar bajó solito e YPF anunció que va a bajar la nafta. Además, todos dicen que en marzo o abril esto rebota sí o sí…" le dije no muy eufórico, pero tratando de ver el vaso medio lleno entre tanta malaria.

"No, mi querido, no lo estás viendo. Nadie lo quiere ver. Y no digo que del otro lado de la grieta sean unos santos. Pero le dimos el gobierno a los mayores cínicos de la historia: hicieron la guita sobrefacturando y estafando al Estado, haciendo la bicicleta y fugando. Mirá lo escandaloso de todo que hasta el propio FMI pidió que se vaya Nicky Caputo del Banco Central. Claro, el genio sabe cómo timbear, pero no cómo parar la timba… o no quiso, andá a saber. ¿Por qué los genios de la oposición no le investigan el patrimonio reciente? Y el ministro de Hacienda, que tomaba whisky en TN y ahora anda a los besitos con Lagarde, la tiene fugada y jamás la trajo a pesar del exitoso blanqueo que ellos mismos se concedieron… ¡Pero escucháme! Es el club de las 4 mil familias que hablábamos el otro día. Marcos Peña, en realidad es Marcos Peña Braun. Mandale telefonito, ¿como se dice? ¿Googlealo?, A vos que te gusta internet, fijate y me contás. Buscá La Anónima y vas a ver cómo salta todo. Fijáte cómo el abuelo Braun empezó con 35 hectáreas y se quedaron con media Patagonia. Otro: Mauri no es Macri. Mauricio es Blanco Villegas… ¿De dónde va a sacar Franco Macri tantos contactos con el poder? Y así todo."

"Fenómeno… pero no me decís nada de los indicadores positivos que te mencioné. Algo bien están haciendo. La gente se está yendo a la playa ¿no viste?", le dije como el troll mejor pago de la ciudad.

"Mirá… te sigo hablando porque sé que no tenés mala fe ni me estás tomando el pelo. Pero para resumírtelo: salvo la hiper de Alfonsín, estos pibes generaron la inflación más alta desde que recuperamos la democracia y con recesión. Porque no crecimos, ni vamos a crecer el año que viene. Para colmo, ganó Bolsonaro en Brasil. Olvidáte…", me dijo el Perro y le pregunté: "¿Y eso que tiene que ver? ¿Qué me olvide de qué?"

"Te la hago corta. Hasta ahora nos venían acompañando, como quien acompaña con guita a un jugador: salvo un milagro, el tipo no te la va a devolver nunca. Y eso porque Macri instaura un liderazgo de derecha en la región. Pero ahora con Bolsonaro en Brasil, esa jugada cambió. Entonces el 2019 lo tenemos cubierto. Se vencen 58 mil millones de dólares. Nos dan una parte, el resto se refinancia y pum para adelante. Pero el 2020 son otros 35 mil; y el 2021, se agregan otros 40 mil. No hay guita ni tiempo para pagar eso, aunque crezcamos a tasas chinas los próximos 72 meses. Salvo que…", señaló mi amigo y lo interrumpí ansioso: "¿Salvo que qué?".

"Salvo que veamos cómo vienen las benditas inversiones a Vaca Muerta, pero en condiciones ridículas en términos de regalías, claro, y sin control, como los arreglos nacionales y populares que firmaron con la Barrick Gold, por ejemplo…" me dijo mi amigo, mientras la película de mi vida delante de mis ojos en un segundo. Para mi gusto, unos y otros me robaron más de 20 años. Más de la mitad de mi vida.

Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com