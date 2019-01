FRANCO OTTA JUGÓ EN LA SEGUNDA DIVISIÓN DE GRECIA Y EN SU RETORNO A ARGENTINA FUE PARTE DE VILLA DÁLMINE EN LA TEMPORADA 2016/17 DEL NACIONAL B. TAMBIÉN SE SUMA A LAS CAMPANAS.

Colombo, Colliard, Bustamante, Roldán y Curto están entrenando con el plantel. También se sumaron Franco Otta, Agustín Godoy y Jorge Borré. Hoy se realizará el sorteo y se confirmará la forma de disputa de este campeonato que cuenta con más de 200 equipos. El viejo Torneo del Interior o Federal "C" ya no existe más como tal, luego de la reestructuración que llevó adelante el Consejo Federal (desapareció el Federal B). Así nació el Torneo Regional Federal Amateur, competencia que en este 2019 aglutinará a más de 200 equipos de todo el país (tras las últimas renuncias, habría un total de 236 participantes). Entre ellos estará Atlético Las Campanas, campeón del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol, que ya está en plena preparación para este certamen que en la primera fase lo tendría enfrentando a Everton de La Plata, ADIP de La Plata, Sport Club de Magdalena y Deportivo Pila. La confirmación de esta zona de la Región Pampeana, el fixture que tendría y la forma de disputa del torneo se conocerían hoy, en el marco de una reunión de Delegados Federales y con la presencia de la Comisión de Campeonatos de AFA, dado que habrá zonas que deberán reorganizarse por las últimas bajas. Para afrontar este desafío, Atlético Las Campanas cuenta con un cuerpo técnico conformado por Miguel Ríos, Luis Cejas, Carlos Navazzotti e Ignacio Gómez y está sumando refuerzos que le den mayor jerarquía al plantel que conquistó el campeonato de Primera División local en diciembre pasado. Para ello apuntó a jugadores con pasado reciente en Puerto Nuevo, como son los casos del defensor Raúl Colombo, los volantes Franco Colliard, Gustavo Roldán y Michel Bustamante y el delantero Alex Curto. Los primeros cuatro fueron parte de "la base" del Auriazul en las temporadas previas a la actual de la Primera D, cuando se realizó un profundo recambio en el plantel Portuario. Igualmente, Las Campanas es un lugar ya conocido para Colombo, Colliard y Bustamante, quienes han participado de otros torneos con el equipo de nuestra ciudad en años anteriores. Pero no son los únicos nombres que se están sumando a Las Campanas para este Torneo Regional Federal Amateur 2019. También están entrenando el volante ofensivo Franco Otta (hijo de Walter Nicolás, DT de Villa Dálmine), quien después de jugar en la Segunda División del fútbol de Grecia, regresó al país y llegó a debutar en la Primera del Violeta (en 2017, bajo las órdenes de Felipe De la Riva); el defensor Agustín Godoy (ex Sportivo Baradero, jugó el Federal C 2018 con Defensores de La Esperanza y en 2014 el Torneo del Interior con Las Campanas) y Jorge Borre (ex Real San Jacinto). La idea del cuerpo técnico es acoplarlos a la base del equipo campeón de la Liga Campanense, que contó también con jugadores de experiencia como el arquero Emmanuel Coesta y el volante Tulio Barrios y con otros de gran rendimiento como el mediocampista Nicolás Giménez y el delantero Diego Gómez.



FRANCO COLLIARD Y MICHEL BUSTAMANTE FUERON COMPAÑEROS EN PUERTO NUEVO Y AHORA LO SERÁN EN ATLÉTICO LAS CAMPANAS.





GUSTAVO ROLDÁN, OTRO EX PUERTO NUEVO QUE SE SUMA PARA EL TORNEO REGIONAL AMATEUR FEDERAL 2019.

Torneo Regional Federal:

Atlético las Campanas se refuerza con jugadores de paso reciente por Puerto Nuevo

