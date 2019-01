Muerte en la isla: otra versión de los hechos

Según los familiares de Héctor Martínez, el relato de la principal testigo del asesinato no cierra, y desmienten que haya sido un ajuste de cuentas. "A mi hermano lo quería todo el mundo", dijo Emiliana Martínez a La Auténtica Defensa. Bajo el título "Misterioso asesinato en la isla", en nuestra edición del 21 de diciembre pasado publicamos la historia del asesinato de Héctor Martínez, quien recibió un balazo el martes 11 antes de la medianoche. En ese momento, la causa la llevaba adelante del equipo del Fiscal Alejandro Irigoyen (UFI 2) y trascendió el mismo día en que se supo de la desaparición del suboficial de Prefectura Campana en aguas del Paraná, y del turista ahogado en la costanera. Según la información a la que tuvo acceso La Auténtica Defensa, el hecho tuvo lugar a 1 hora y media de navegación desde el puerto de Campana, en aguas de un canal secundario en el límite con San Fernando, y que desemboca en el Paraná Guazú. Aparentemente, en las primeras declaraciones de la suegra del occiso, ambos navegaban en una canoa con motor hacia la casa de un vecino cuando alrededor de las 23:30 del martes 11, se les cruza una embarcación tipo "Trucker" con varios hombres a bordo. Fue entonces que uno de los hombres dijo en voz alta "¿Viste que te encontramos, la puta que te parió?" al tiempo que se escuchó un disparo. La testigo, de quien en ese momento no trascendió el nombre, dijo haberse tirado al agua en ese instante y haber nadado hasta la costa y una vez en tierra firme, se escondió en el monte hasta que aclaró y pudo ser auxiliada. Incluso, se dijo que una vez que la mujer logró radicar la denuncia, las autoridades lograron encontrar el cadáver flotando en el río Carabelas; y al bote que lo transportaba atado a una raíz de sauce, en las inmediaciones del lugar. Las fuentes consultadas en ese momento, se inclinaban por la teoría de un "un ajuste de cuentas", ya que cuando fue hallado el cadáver de Martínez se encontraba con todas sus pertenencias y documentación, incluyendo unos $1000.- en su billetera. En ese mismo sentido, una versión aseguraría que Martínez moraba en la isla "escampando de problemas" que había dejado atrás en una localidad de la provincia de Entre Ríos. OTRA VERSIÓN Los familiares de Héctor Martínez se contactaron con La Auténtica Defensa para agregar un poco de luz sobre la crónica publicada el pasado 21. "Mi hermano creció en la isla y era una excelente persona, lo quería todo el mundo. Entonces, esa versión de que vivía en la isla escapando de no sé qué, es totalmente falsa. Ningún ajuste de cuentas", dijo Emiliana Martínez. Además, Emiliana señaló que existen otras imprecisiones en el relato, y sospecha de la actitud de la suegra de Martínez, quien se llamaría Carla Galli y tendría unos 41 años. "Primero, según lo que dice su propia hija, es su suegra, quien estaba alcoholizada, lo obliga a salir con la lancha, en plena noche, supuestamente a cobrar una cuenta de dinero. Él no quería, hasta que accedió. Luego, según el relato de ella, se le suben a la lancha para asaltarlos, y es cuando ella se tira al agua, y pasa toda la noche perdida en el monte hasta que llega a la casa por la mañana. Cuando la novia de Héctor nos avisa lo sucedido, vamos a la isla a buscar a mi hermano. Y es mi propio padre quien lo encuentra con un disparo en el pecho, flotando boca abajo… Fue mi papá el que se encargó de llamar a la policía. Ahora, ¿cómo puede ser que mi hermano estaba desaparecido, nosotros buscándolo, y su suegra y su novia se fueron a una fiesta de la escuela en el Carabelas? Ni siquiera se dignaron a salir a buscarlo a mi hermano". Según el padre de Martínez, la historia del asalto y posterior tiroteo estaría siendo puesta en duda, dado que esa noche no habría entrado ni salido ninguna otra lancha a ese sector "menos una tipo Truker, que se habría escuchado perfectamente", señaló.



Héctor Martínez, recibió un balazo en el pecho el 11 por la noche. La familia sospecha de la historia de la única testigo del macabro suceso.

Muerte en la isla: otra versión de los hechos

