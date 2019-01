ABSA propuso elevar 38% el servicio del agua en la Provincia

P U B L I C



La empresa manifestó en audiencia pública que quiere llevar el valor del metro cúbico de $ 8,04 a $ 11,10. La lista de aumentos tarifarios en los servicios públicos llegó también a la Provincia de Buenos Aires: la empresa estatal Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) pidió aumentar 38% la tarifa en el servicio de agua potable y cloacas. Fue durante una audiencia pública convocada por el Organismo de Control de Agua de la provincia de Buenos Aires (OCABA), cuando la empresa propuso llevar el valor del metro cúbico de agua de $ 8,04 a $ 11,10. De esta manera confirmó las estimaciones que habían trascendido en diciembre pasado. Si bien la audiencia pública no es vinculante (las consideraciones que se expongan pueden o no ser tenidas en cuenta al momento de definirse el ajuste), la ley obliga a ABSA a señalar las razones por las cuales desecha o no respecto de las consideraciones presentadas por los participantes. ABSA presta el servicio de servicio de agua y cloacas en nuestra ciudad y también en otras 78 localidades de la Provincia de Buenos Aires, lo que representa alrededor de 800.000 usuarios. Al respecto, el presidente de ABSA, Raffaele Sardella, sostuvo que "la suba se debe al incrementos de los costos durante el último año", al tiempo que aseguró que la actualización de las tarifas servirá "para mantener el equilibrio económico, financiero y operativo alcanzado". En tanto, asociaciones de usuarios y la Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionaron la magnitud de los aumentos autorizados por la Provincia de Buenos Aires y reiteraron advertencias sobre la calidad del servicio que ha despertado numerosos reclamos, tanto en nuestra ciudad como en otras localidades. Sobre este tema, Jorge Ruesga secretario de Servicio Públicos de la Defensoría Pública provincial, aseguró: "Este aumento es un disparate en este contexto social que se está viviendo en la provincia y el país, porque es un servicio esencial y básico". Por su parte, Florencia Barcia de la Defensoria Ciudadana de La Plata, señaló que "el aumento no se condice con las inversiones anunciadas o realizadas, pérdidas de agua, cloacas y falta de agua son las principales denuncias y reclamos que recibimos".

