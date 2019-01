La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/ene/2019 Básquet:

El Tricolor, líder de la Zona C, ya está clasificado para los playoffs y volverá a jugar oficialmente el viernes 25 frente a Carlos Pellegrini de Punta Alta como visitante. El pasado lunes, el equipo del Club Ciudad de Campana que está participando del Torneo Provincial de Clubes 2018/19 retomó los entrenamientos para la segunda parte de esta competencia que se estará reiniciando el viernes 25 de enero, cuando el Tricolor enfrente como visitante a Carlos Pellegrini de Punta Alta por la tercera fecha de la segunda fase. El elenco dirigido por Sebastián Silva comenzó esta segunda fase con victorias muy importantes sobre Sarmiento de Coronel Suárez y Sportivo Pilar en diciembre pasado. De esa manera se mantuvo como único líder de la Zona C con 13 puntos y le sacó 1,5 de ventaja a Sarmiento (11,5) y 2 a Sportivo Pilar (11). Por su parte, Carlos Pellegrini cierra las posiciones con 8,5 unidades. Por estos números, el CCC ya está clasificado a los playoffs (el primero avanza directo a Cuartos de Final, mientras que segundo y tercero jugarán cruces de repechaje para acceder a dicha instancia). Claro está, el objetivo Tricolor es ganar la zona y tratar de quedarse con el "1" de la fase regular que por el momento ostenta Independiente de Tandil, líder de la Zona B con 13,5 puntos. En esta semana de regreso a los entrenamientos, los jugadores de Ciudad trabajarán especialmente la parte física bajo las órdenes de Martín Valerio. Luego tendrán dos semanas para preparar con el coach Sebastián Silva la visita a Punta Alta. En cuanto a los nombres propios, se mantiene el mismo equipo, con los bases Facundo Romani y Eliseo Iglesias; los escoltas/aleros Maximiliano Gutiérrez, Juan Cruz Gallardo, Francisco Santini y Alejandro Irigoyen (reemplazó al lesionado Matías Nieto); y los internos Rubén Runke, Martín Delgado y Alejo Fioretto. Junto a ellos entrenan los juveniles Joaquín Aguilar, Agustín Hernández, Lucio Cadelli y Matías Pagura. En cambio, quien no sigue es el juvenil Juan Sebastián Manrique Landriel, mientras que el cadete Emilio Polese (ex Arenal de Ingeniero Maschwitz) se suma a los entrenamientos dado que en la temporada 2019 de la ABZC formará parte de las filas de la institución de la calle Chiclana. Tras enfrentar a Carlos Pellegrini en Punta Alta, Ciudad de Campana comenzará la segunda rueda de la segunda fase jugando nuevamente como visitante frente a Sarmiento de Coronel Suárez. Mientras que los últimos dos juegos serán como local, ante Sportivo Pilar y Carlos Pellegrini. Después llegará la hora de la verdad en busca de ese ansiado ascenso al Torneo Federal.

