En los primeros 7 días del año, el SAME atendió 100 emergencias en la ciudad

El 65% de los llamados fueron para auxiliar a pacientes en sus domicilios. El resto, asistencias por incidentes en la vía pública. El Sistema de Atención Médica de Emergencias –SAME- Provincia atendió 100 emergencias en la primera semana del 2019. Así lo informó el director de SAME Campana, Marcelo Crugnale, que también detalló que el 65% de los llamados al 107 se relacionaron a prestaciones en domicilios mientras que el 35% restante, a accidentes de tránsito. "De acuerdo a la evaluación efectuada de las emergencias que se atendieron, en la última semana notamos que hubo un incremento en la atención de pacientes en domicilios que tienen obras sociales y/o prepagas por sobre las emergencias en vía pública porque, según comentan, la ambulancia no llega", reveló Crugnale. También señaló que durante esta primera semana del año, se trabajó en las situaciones de emergencia en la calle de manera más "coordinada" y "articulada" con Bomberos Voluntarios. "Poco a poco estamos fortaleciendo el servicio en la ciudad, mejorando los tiempos de respuesta. Y lo hacemos con mucha responsabilidad y compromiso porque lo que está en juego es la vida de las personas", agregó Crugnale. Hacia el final, el director del SAME Campana destacó la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal y del intendente Sebastián Abella de implementar el SAME en la ciudad al tiempo que aseguró que "están cumpliendo las expectativas y los vecinos cada día confían más en nuestro trabajo". Los vecinos pueden comunicarse con el SAME llamando al 107, que brinda atención primaria gratuita las 24 horas los 365 días del año. También, a través de la app desarrollada por el Municipio "Alerta Campana" o comunicándose con el CIMoPU al 423263.



