La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/ene/2019 Honda Motor de Argentina lanza la New Biz











Un gancho interno que permite transportar bolsas cómodamente.

Luego de su presentación en el Salón de la Motocicleta, la marca lanza este nuevo modelo que se destaca por su estilo, performance y seguridad; estrena un nuevo color más retro e incorpora mayor tecnología. Fiel a su compromiso de continuar fortaleciendo el portfolio de motocicletas en el país, Honda Motor de Argentina lanza una nueva versión del emblemático modelo de la marca: la BIZ 125. Manteniendo la simpleza y agilidad que se necesita para moverse en la ciudad, estrena color más retro (beige "vintage"), incorpora inyección electrónica, mayor capacidad en el guarda-cascos, permite carga de celular y cuenta con panel digital. Es más que una moto, se trata de un estilo de vida cuyo nuevo modelo se destaca por ser más moderno y tecnológico. La New BIZ trae un diseño renovado. Las curvas en su asiento y en su espacioso guarda-objetos permite, además del casco, transportar allí todo lo que el piloto necesite; lo que le otorga a esta CUB mucho más estilo. Cuenta con cambio semiautomático que otorga comodidad y confiabilidad para un manejo seguro y confortable. Además, incorpora un panel 100% digital, más completo y con diseño moderno. En cuanto a la seguridad, esta versión viene con frenos CBS (Combinate Break System), que distribuyen de forma equilibrada el freno entre las ruedas delantera y trasera. Adicionalmente, trae Sistema Honda de protección con traba de manillar para lograr la mayor practicidad y seguridad al dejar la motocicleta estacionada. Incorpora detalles que hacen de esta BIZ una opción ideal para aquellos que la usan diariamente en distancias cortas, como energía con una toma de 12 V para cargar el celular y un gancho interno que permite transportar bolsas cómodamente. Se encuentra disponible a partir de enero en todas las concesionarias oficiales de Argentina a un precio sugerido de $ 102.000.- De esta forma, Honda Motor de Argentina continúa demostrando su pasión por la constante evolución e innovación y sorprendiendo a los amantes de las dos ruedas con novedosos modelos que consolidan su portfolio de motocicletas en el país.

La New BIZ trae un diseño renovado.





El precio sugerido de $ 102.000.-

Honda Motor de Argentina lanza la New Biz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: